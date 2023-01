Perché Foggia ha ancora bisogno dei commissari, dal Pnrr agli appalti

StatoQuotidiano, 11 gennaio 2023. Il commissariamento di Foggia prorogato di 6 mesi, deciso nel consiglio die ministri del 2 dicembre 2022, è accompagnato dalla relazione del ministro Piantedosi che spiega i motivi della permanenza al Comune dei commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande. Complessivamente “non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata”, si legge nelle motivazioni. Di seguito alcuni altri passaggi del documento.

Legalità

La commissione ha perseguito l’obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell’amministrazione e in presenza di un ambiente “reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata ancora fortemente attiva sul territorio”. Si fa riferimento ad alcuni “fatti di sangue” nello scorcio dello scorso anno.

Procedure comunali

L’azione amministrativa dell’organo commissariale è stata prioritariamente rivolta al risanamento di quei settori che in sede ispettiva hanno fatto emergere le maggiori criticità e che hanno poi determinato lo scioglimento dell’ente; al riguardo è stata preliminarmente effettuata “una capillare verifica di tutte le procedure comunali” alle quali sono state apportate le necessarie correzioni a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Abusivismo edilizio

“In questa direzione sono state intraprese iniziative tese a contrastare l’abusivismo edilizio, con particolare riguardo al diffuso fenomeno delle occupazioni abusive”. Si fa riferimento allo sgombero forzoso di numerosi alloggi di edilizia popolare “tuttora occupati sine titulo da pregiudicati o da famiglie legate a soggetti controindicati; inoltre, nel medio periodo, è in previsione il recupero di circa 300 alloggi, immobili che, una volta tornati nella disponibilità dell’ente locale, potranno contribuire a far fronte all’emergenza abitativa fortemente avvertita nella Città di Foggia”.

Videosorveglianza

Altrettanto rilevanti sono le iniziative in corso per il ripristino della legalità nella gestione del sistema di videosorveglianza cittadino, servizio che nel corso della amministrazione disciolta era stato caratterizzato da gravi irregolarità e da interferenze mafiose. A tal, riguardo, la relazione prefettizia evidenzia che la commissione straordinaria, all’esito della gara pubblica, ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria

e straordinaria del sistema di videosorveglianza a un unico operatore e che è in fase di completamento il progetto di interconnessione di circa 100 telecamere attive sul territorio cittadino con le sale operative della locale questura e della polizia municipale.

Illuminazione Pubblica

L’organo straordinario ha, inoltre, avviato lo scorso mese di maggio le procedure per aderire ad una convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica nonché per i servizi di manutenzione e di adeguamento normativo degli impianti comunali di pubblica illuminazione, alfine di aumentare l’efficienza del servizio, ridurre il costo energetico e migliorare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Beni confiscati alla criminalità

Particolare importanza assumono le iniziative avviate in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata e concessi al Comune di Foggia. In particolare, i commissari hanno previsto di completare le procedure di riassegnazione di un bene recentemente sgomberato da occupanti abusivi che, tuttavia, necessita di interventi di ristrutturazione A tal fine sono stati presentati due progetti — uno nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e l’altro alla Regione Puglia- le cui procedure occorre siano ancora seguite dalla commissione straordinaria, per la peculiare valenza pubblica che assume un’opera restituita al circuito legale e destinata ad attenuare l’emergenza abitativa a Foggia.

Opere finanziate da Pnrr

A tutto ciò si aggiungono le numerose progettualità presentate nell’ambito del menzionato piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le quali le 29 opere già ammesse al finanziamento per un valore complessivo dei lavori di oltre 51 milioni di euro, a cui si sommano altri 8 progetti ancora da finanziare (di importo superiore ai 13.600.000 euro), destinati alla riqualificazione di vaste aree urbane e al potenziamento

dei servizi, pubblici essenziali.

Ulteriore attività ancora in corso, che si ritiene necessario venga completata dallo stesso organo commissariale, è l’affidamento in house del delicato servizio di igiene urbana ad una società partecipata, il cui contratto novennale sarà definito a breve previa verifica del piano industriale, della relazione economica e del disciplinare tecnico-prestazionale.

Gara cimitero

Così anche per i servizi cimiteriali, per i quali — atteso che il contrat-

to con l’attuale appaltatore è di prossima scadenza — è previsto, da parte del competente ufficio, l’avvio di una complessa procedura di gara.

Personale Comune

In attuazione del programma triennale del fabbisogno e adeguamento della dotazione organica dell’ente, la commissione straordinaria ha dato avvio al piano di assunzione di personale che prevede, per l’anno in corso, il reclutamento di settanta unità lavorative, le cui procedure concorsuali sono in fase di definizione.

Il rafforzamento dell’apparato amministrativo comunale, peraltro ancora, deficitario rispetto al necessario, potrà consentire in prospettiva di avviare una riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa con l’obiettivo ultimo di migliorare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

“Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l’organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo”.