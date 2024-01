Manfredonia. “Damiano D’Ambrosio non ha alcun legame con l’ordinanza in questione, relativa al traffico di droga tra Manfredonia e il nord Italia, con sequestro di hashish e 5 arresti. Lo stesso risponderebbe soltanto di un favoreggiamento in favore di uno degli indagati attinti dalla citata ordinanza. Si tratta di una semplice perquisizione ricevuta nella propria abitazione, con esito negativo.

Il mio assistito resta naturalmente a disposizione delle autorità giudiziaria. Ripeto: non è un soggetto coinvolto nel blitz, non è stato attinto da alcuna misura cautelare”.

E’ quanto precisato in esclusiva a StatoQuotidiano.it dall’avvocato Angelo Salvemini, del foro di Foggia, relativamente ai provvedimenti cautelari e alle perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in atto da stamani, a cura dei finanzieri della Compagnia di Manfredonia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, ed i Gruppi di Lodi e di Verona, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari.