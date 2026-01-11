All’esordio stagionale fu una sconfitta amara, di quelle che però raccontano molto più del semplice risultato. L’Allianz Pazienza San Severo si presentava sul parquet di Faenza al cospetto di una squadra solida, esperta e accreditata fin dalla vigilia come una delle principali candidate ai playoff. I pronostici pendevano tutti dalla parte dei padroni di casa, mentre i Neri iniziavano il campionato con un roster in parte rinnovato e con la naturale curiosità di chi vuole mettersi alla prova.

Finì 87-85 per Faenza, con quella penetrazione di Paolo Bandini nei secondi finali che ancora oggi resta impressa nella memoria: un’azione simbolo di una gara giocata punto a punto e che avrebbe potuto raccontare una storia diversa.

All’inizio del girone di ritorno, quella pagina viene finalmente riscritta. E lo fa con segno opposto. Al termine di una prestazione matura, consapevole e collettiva, l’Allianz Pazienza si prende la rivincita superando la Tema Sinergie Faenza per 86-81, trasformando il ricordo dell’andata in un successo dal peso specifico enorme.

La gara vive su un equilibrio costante: San Severo parte meglio, Faenza cresce nella seconda parte del match, ma i gialloneri mantengono sempre alta attenzione e qualità del gioco. Al rientro dall’intervallo, nonostante un metro arbitrale molto spezzettato che interrompe spesso il ritmo, i Neri offrono una prova di grande solidità.

Nel finale, come spesso accade, la partita si accende. I padroni di casa non perdono la bussola, pur dovendo fare i conti con una Tema Sinergie sempre in partita e capace, a tratti, di mettere la testa avanti. A fare la differenza è però la brillantezza e la coesione dell’intero gruppo: Lucas prende in mano la squadra, segna e manda a canestro i compagni, mentre il PalaFalcone esplode e accompagna ogni possesso decisivo.

Come le grandi squadre sanno fare, l’Allianz Pazienza sfrutta le proprie occasioni, gestisce il cronometro e chiude la partita. Un cronometro che celebra un collettivo vero, compatto, in cui ogni giocatore chiamato in causa risponde presente, portando energia, attenzione e qualità.

Arrivano così, quasi in punta di piedi, altri due punti. Un bottino prezioso che va ben oltre il freddo dato numerico. Le analisi potrebbero essere molteplici, ma il succo resta uno: questa squadra si diverte. Si diverte e fa divertire. E quando accade, la differenza si vede, si percepisce, si traduce in risultati.

Lo abbiamo scritto in passato e lo ribadiamo oggi: non guardare dove sei, guarda ciò che puoi ancora diventare, cara Allianz Pazienza. Il percorso conta, eccome se conta. E nel frattempo, permettici di dirlo, sei bellissima. Sempre.

Dal parquet

I protagonisti dell’incontro:

San Severo – Bandini, Mobio, Morelli, Bugatti, Gherardini

Faenza – Fragonara, Vettori, Mbacke, Santiangeli, Van Ounsen

Avvio deciso dei gialloneri con capitan Bugatti, subito protagonista con quattro punti consecutivi. Gherardini replica sotto le plance e firma l’8-4 iniziale. San Severo domina a rimbalzo e difende con grande intensità, ma pecca di cinismo in alcune conclusioni ravvicinate che impediscono l’allungo. Faenza resta in scia e il primo quarto si chiude sul 22-20.

Nel secondo periodo l’Allianz Pazienza parte fortissimo: pick and roll Lucas-Ndour e schiacciata, poi due triple di Todisco. Coach Bernardi ruota uomini e quintetti, ricevendo risposte immediate da tutto l’organico. Ndour diventa un riferimento costante nel pitturato, ma Faenza non molla e al riposo lungo è avanti 41-38.

Il terzo quarto si apre con un parziale favorevole ai Neri: Mobio, Gherardini e la tripla di Morelli scavano il solco. San Severo gioca con lucidità, capitalizza dalla lunetta e arriva fino al +11. Faenza reagisce e rientra, chiudendo il periodo sul 63-62.

L’ultimo quarto è una battaglia. Morelli colpisce da tre, ma Faenza pareggia e sorpassa. A quel punto sale in cattedra Lucas: due triple pesantissime, Gherardini domina sotto canestro e i gialloneri tornano a comandare. Negli ultimi minuti San Severo gestisce con intelligenza e chiude i conti sul definitivo 86-81.

In agenda

Dopo il ritorno al successo davanti al proprio pubblico, è già tempo di guardare avanti. La Serie B non concede pause e l’Allianz Pazienza è attesa da due trasferte consecutive. Il prossimo impegno è in programma domenica 18 gennaio 2026, con palla a due alle ore 18.00, sul parquet della Giuseppe Bondi Arena contro l’Adamant Ferrara.

📸 Foto: Antonio Giammetta

Ufficio Stampa – Cestistica Città di San Severo