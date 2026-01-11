ROMA – Can Yaman interviene sui social per chiarire le notizie circolate nelle ultime ore sul suo conto e smentire le indiscrezioni diffuse dalla stampa turca. L’attore, tra i volti più popolari della televisione in Italia, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae a Roma, con il Colosseo sullo sfondo, per rassicurare fan e media dopo il fermo e il successivo rilascio avvenuti a Istanbul nell’ambito di un’operazione antidroga che avrebbe coinvolto anche altri personaggi noti del mondo dello spettacolo turco.

Nel messaggio, Yaman respinge con decisione ogni accusa e prende le distanze dalle ricostruzioni circolate nelle ultime ore. «Cara stampa italiana – scrive l’attore – da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy-paste delle notizie che arrivano dal Bosforo».

L’attore sottolinea l’infondatezza delle voci che lo riguardano e invita a una lettura più attenta dei fatti. «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo in cui la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose?» afferma. «Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo né sarei tornato in Italia il giorno dopo».

Concludendo il post con un messaggio distensivo, Yaman ribadisce la propria serenità e il legame con il pubblico italiano: «Vi voglio bene».

L’intervento dell’attore arriva mentre continua l’attenzione mediatica intorno alla sua figura, anche in vista dei prossimi impegni professionali, tra cui la produzione internazionale dedicata a Sandokan, progetto che lo vede protagonista e che richiede una preparazione fisica particolarmente intensa, spesso citata dallo stesso Yaman come prova della sua disciplina personale.

