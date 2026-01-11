Edizione n° 5943

Home // Andria // Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano. “I temi”

ANDRIA NAPOLITANO Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano. “I temi”

L’ufficializzazione è arrivata oggi, nel corso della presentazione pubblica della candidatura.

Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano

Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano - PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Andria // Foggia //

È Sabino Napolitano il candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Andria, in programma nella tornata primaverile. L’ufficializzazione è arrivata oggi, nel corso della presentazione pubblica della candidatura.

«Salute, sicurezza e ambiente sono i tre punti fondamentali da cui partire, temi che in questi cinque anni di amministrazione Bruno sono stati troppo trascurati», ha dichiarato Napolitano, medico di professione, indicando le priorità del suo programma politico.

Napolitano sfiderà la sindaca uscente del centrosinistra, Giovanna Bruno, puntando su una coalizione compatta. Il suo nome, infatti, è il risultato di una convergenza unitaria dei partiti attualmente all’opposizione, che hanno trovato nell’ex professionista della sanità la sintesi politica per la competizione elettorale.

«Ripartiamo dal risultato significativo ottenuto alle ultime elezioni regionali, sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia e dalla Lega – ha aggiunto –. Da questo punto di partenza siamo convinti di poter ottenere un ottimo risultato alle prossime amministrative».

Definendo la candidatura come «una bellissima ed entusiasmante responsabilità», Napolitano ha sottolineato come il centrodestra andriese abbia tratto insegnamento dalla sconfitta di cinque anni fa. «Dopo quel risultato negativo – ha spiegato – abbiamo capito che c’era un solo modo per riprendere un discorso interrotto bruscamente: mettere insieme tutte le anime del centrodestra e convergere su un’unica scelta e su un programma condiviso, per tornare competitivi e puntare alla vittoria». Lo riporta l’Ansa.

LASCIA UN COMMENTO