Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

GINO LISA SI VOLA // Foggia, tornano i voli diretti per Milano Linate: primo decollo
11 Gennaio 2026 - ore  10:58

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Criptofonini e pacchi di hashish: annulla assoluzione di un 35enne di Manfredonia. Processo da rifare

DROGA AUTO MANFREDONIA Criptofonini e pacchi di hashish: annulla assoluzione di un 35enne di Manfredonia. Processo da rifare

Undici chili di droga in auto, ma l’assoluzione non regge: la Cassazione annulla tutto

MANFREDONIA, SERA (immagine d'archivio, ph matteo nuzziello)

MANFREDONIA, SERA (immagine d'archivio, non riferita al testo - ph matteo nuzziello)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

BARI – L’assoluzione non regge. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva assolto un 35enne di Manfredonia (classe 1990), finito a processo dopo essere stato trovato con oltre 11 chilogrammi di droga in auto: 2,396 kg di marijuana e 8,586 kg di hashish, nascosti in due scatole sigillate nel bagagliaio.

Per la Suprema Corte la motivazione dell’appello è parziale e porta a una conclusione “manifestamente illogica”: i giudici avrebbero valorizzato solo una parte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trascurando elementi ritenuti decisivi dall’accusa. Il caso torna ora davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Il 25enne di Manfredonia venne arrestato il 25 settembre 2023: i pacchi, formalmente spedizioni estere, sarebbero stati ritirati su incarico legato a due soggetti poi divenuti collaboratori. Nel fascicolo pesa anche un dettaglio: al momento del fermo l’imputato aveva quattro criptofonini, dispositivi usati per comunicazioni criptate.

Corte_suprema_di_cassazione_a_Roma
Corte_suprema_di_cassazione_a_Roma

 

In appello, il manfredoniano era stato assolto perché ritenuto non consapevole del contenuto delle scatole. Ma per la Cassazione il ragionamento è “oggettivamente monco”: non si possono ignorare passaggi delle stesse dichiarazioni richiamate a difesa dell’imputato, come la non occasionalità del ruolo, il contesto di latitanza e traffico di droga, oltre a dati materiali (criptofonini, denaro contante e altri elementi indicati negli atti).

La Suprema Corte richiama inoltre il principio: per ribaltare una condanna con una assoluzione servono ricostruzioni rigorosamente ancorate alle risultanze processuali e una motivazione capace di “reggere” sul piano logico. Qui, secondo i giudici, ciò non è avvenuto.

Esito: sentenza annullata e processo d’appello da rifare a Bari.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO