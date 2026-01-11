Edizione n° 5942

10 Gennaio 2026 - ore  18:05

10 Gennaio 2026 - ore  10:14

DR1 Puglia, colpo esterno del Tucson Angel Manfredonia: Invicta Molfetta battuta 83–66

Vittoria esterna di grande peso per il Tucson Angel Manfredonia, che espugna il parquet dell’Invicta Molfetta imponendosi con un netto 83–66 nel campionato di DR1 Puglia.

Redazione
11 Gennaio 2026
MOLFETTA – Vittoria esterna di grande peso per il Tucson Angel Manfredonia, che espugna il parquet dell’Invicta Molfetta imponendosi con un netto 83–66 nel campionato di DR1 Puglia.

Prestazione solida e convincente per la formazione sipontina, capace di imprimere fin dalle prime battute un ritmo elevato, mostrando intensità, organizzazione e continuità su entrambi i lati del campo. Una prova di maturità che ha permesso al Manfredonia di controllare l’incontro e allungare progressivamente nel punteggio, senza mai concedere reali possibilità di rientro agli avversari.

Il successo consente al Tucson Angel di portare a casa due punti pesantissimi nella corsa al campionato, confermando il buon momento di forma e la crescita del gruppo guidato dallo staff tecnico.

Una vittoria che rafforza morale e classifica e che permette ai sipontini di guardare con fiducia ai prossimi impegni stagionali, continuando il proprio cammino con determinazione e ambizione.

