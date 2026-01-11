DR1 Puglia, colpo esterno del Tucson Angel Manfredonia: Invicta Molfetta battuta 83–66

MOLFETTA – Vittoria esterna di grande peso per il Tucson Angel Manfredonia, che espugna il parquet dell’Invicta Molfetta imponendosi con un netto 83–66 nel campionato di DR1 Puglia.

Prestazione solida e convincente per la formazione sipontina, capace di imprimere fin dalle prime battute un ritmo elevato, mostrando intensità, organizzazione e continuità su entrambi i lati del campo. Una prova di maturità che ha permesso al Manfredonia di controllare l’incontro e allungare progressivamente nel punteggio, senza mai concedere reali possibilità di rientro agli avversari.

Il successo consente al Tucson Angel di portare a casa due punti pesantissimi nella corsa al campionato, confermando il buon momento di forma e la crescita del gruppo guidato dallo staff tecnico.

Una vittoria che rafforza morale e classifica e che permette ai sipontini di guardare con fiducia ai prossimi impegni stagionali, continuando il proprio cammino con determinazione e ambizione.