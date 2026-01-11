Estetica oncologica: a Foggia il primo centro pilota APEO in reparto

StatoQuotidiano.it, 11 gennaio 2026. Foggia – È partito il 2 gennaio 2026 il primo centro pilota di estetica oncologica APEO presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Colonnello D’Avanzo di Foggia, guidato dal dott. Piergiorgio Di Tullio.

Con il contributo della specialista in estetica oncologica Loreta Ricotta, il centro ha preso forma grazie a un progetto promosso da APEO – Associazione per l’Estetica Oncologica in collaborazione con ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sezione di Foggia, con l’obiettivo di supportare le pazienti affette da problematiche cutanee legate ai trattamenti oncologici.

Il servizio si occuperà della cura della pelle e del sollievo dei disturbi cutanei causati da chemioterapia e radioterapia, attraverso l’utilizzo di prodotti specifici, trattamenti mirati e protocolli clinicamente testati, finalizzati a ridurre i danni delle terapie oncologiche.

«Dopo dieci anni di studio, formazione, determinazione e passione per l’estetica oncologica (APEO) – scrive la dottoressa Loreta Ricotta in un post Facebook di presentazione del centro – tutto questo è diventato realtà grazie al progetto a tempo indeterminato dell’ANDOS di Foggia e alla presidente Betta Valleri, sempre attenta alle problematiche fisiche e psicologiche di chi sta affrontando un tumore, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita».

Nato nel 2009 dall’esperienza di quattro donne che, «pur portando ancora nel corpo e nel cuore i segni della malattia», come si legge sul sito dell’ANDOS Foggia, «hanno trovato in sé non solo la forza di superare il proprio trauma, ma anche l’emozione positiva e attiva di aiutare altre donne colpite dalla stessa patologia», oggi il Comitato ANDOS – sezione di Foggia è composto da un numeroso gruppo di volontarie di tutte le età e provenienti da diversi contesti sociali.

Dal 2009 l’associazione promuove, avvia e sostiene iniziative volte a favorire il completo recupero fisico, psicologico e sociale delle donne che hanno subito un intervento al seno; supporta le campagne di screening per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore alla mammella; organizza attività di educazione sanitaria, sociale e divulgativa, nonché ogni iniziativa – autonoma o in collaborazione con altre istituzioni – utile a favorire una piena ripresa della donna operata.

L’ANDOS Comitato Foggia fa inoltre parte della Breast Unit del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia e dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

La presenza attiva delle volontarie negli ospedali è oggi considerata un importante valore aggiunto nell’intero percorso terapeutico.

Nel dettaglio, i trattamenti offerti dall’ANDOS attraverso il servizio di estetica oncologica APEO comprendono: cura di mani e piedi; trattamento della xerosi e della sindrome mano-piede; trattamenti cutanei per secchezza, irritazioni, arrossamenti e rash; trattamento delle cicatrici post-chirurgiche; preparazione della pelle prima e dopo la radioterapia; massaggi decontratturanti per alleviare tensioni muscolari e dolori; massaggi linfodrenanti per gonfiore e senso di pesantezza.

Tutti i trattamenti saranno effettuati dalla specialista in estetica oncologica APEO Loreta Ricotta, secondo protocolli e con prodotti clinicamente testati dall’associazione APEO.

Per accedere al servizio è necessaria la segnalazione dell’oncologo; successivamente sarà possibile prenotare un appuntamento contattando il numero 333 6845299.