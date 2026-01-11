Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

GINO LISA SI VOLA // Foggia, tornano i voli diretti per Milano Linate: primo decollo
11 Gennaio 2026 - ore  10:58

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Foggia, incidenti stradali: la provincia con più morti in Puglia nel primo semestre 2025

VITTIME Foggia, incidenti stradali: la provincia con più morti in Puglia nel primo semestre 2025

Rispetto allo stesso periodo del 2024 si registra una lieve riduzione degli incidenti con feriti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Nel primo semestre del 2025 la provincia di Foggia conferma la sua triste leadership in Puglia per mortalità stradale, con il 20,4% dei decessi regionali registrati sul territorio dauno. È quanto emerge dai dati provvisori trasmessi dalle forze dell’ordine al Centro regionale monitoraggio sicurezza stradale (Cremss), gestito da Asset, in attesa di recepimento Istat.

Da gennaio a giugno si sono verificati 5.104 incidenti con lesioni, di cui 93 mortali, che hanno causato 103 vittime e 7.984 feriti. Rispetto allo stesso periodo del 2024 si registra una lieve riduzione degli incidenti con feriti (-2,9%) e dei sinistri mortali (-4,1%), con un decesso in meno.

Il 73% degli incidenti avviene nei centri abitati, dove si concentra il 69% dei feriti e il 24% dei decessi, con un incremento della mortalità del 25% rispetto al 2024. Le strade extraurbane rappresentano il 27% dei sinistri, ma registrano il 76% dei decessi e il 31% dei feriti. Le strade provinciali segnano il 44% dei sinistri mortali e il 48% delle vittime; le statali il 21% dei sinistri mortali e il 20% dei decessi, mentre le strade urbane contano il 29% degli incidenti mortali e il 24% delle vittime.

Per quanto riguarda la dinamica dei sinistri, il 72% ha coinvolto due o più veicoli, causando il 65% dei morti e il 78% dei feriti; il 18% ha riguardato un solo veicolo, con il 33% delle vittime, e il 10% ha coinvolto pedoni. Tra le cause principali degli incidenti mortali figurano l’eccesso di velocità (29%) e la guida distratta (24%). Segnalati anche malore del conducente (7%), mancato rispetto di precedenza/stop/semaforo e distanza di sicurezza (5%), uso di sostanze stupefacenti (6%) e stato di ebbrezza alcolica (3%).

A livello provinciale, dopo Foggia (20,4% dei decessi) seguono la Città metropolitana di Bari (19,4%) e Brindisi (18,4%). Rispetto al 2024 si registrano riduzioni di mortalità nella Città metropolitana di Bari (-4,8%), Lecce (-12,5%) e Taranto (-22,7%).

Tra i comuni, 29 su 257 non hanno registrato incidenti con morti o feriti; in 141 comuni si contano da 1 a 10 sinistri. Negli 8 capoluoghi si concentra il 44% dell’incidentalità regionale: qui gli incidenti calano del 4%, ma la mortalità aumenta del 45%, con Foggia e Taranto al vertice per sinistri mortali e vittime. Non risultano incidenti mortali con monopattini o bici elettriche, mentre si registrano quattro decessi tra ciclisti, tutti nel mese di maggio.

La Regione Puglia e Asset confermano l’impegno sul fronte della prevenzione e della cultura della sicurezza stradale, con iniziative rivolte a studenti e giovani cittadini. Dal gennaio 2026 partiranno le attività del progetto educativo ‘La strada non è una giungla’, che coinvolgerà 88 scuole e oltre 8.000 studenti, insieme a giornate itineranti sulla sicurezza stradale per promuovere comportamenti corretti da guidatori e pedoni.

LASCIA UN COMMENTO