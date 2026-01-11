Edizione n° 5942

BALLON D'ESSAI

SCANDALO "MIA MOGLIE" // “Mia moglie”, gruppo Facebook gestito da un pugliese (morto): indagate la moglie e l’ex della figlia
10 Gennaio 2026 - ore  18:05

CALEMBOUR

ALEX MARANGON // Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor
10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia ko a Sorrento, Barilari non ci sta: “Meritavamo il pari. Mercato: dobbiamo rinforzarci”

BARILARI NON CI STA Foggia ko a Sorrento, Barilari non ci sta: “Meritavamo il pari. Mercato: dobbiamo rinforzarci”

Il Foggia torna da Sorrento senza punti e con l’amaro in bocca. Al termine di una gara combattuta, i rossoneri vengono sconfitti 2-1 e restano fermi a quota 19, al terzultimo posto del girone C di Serie C

SORRENTO FOGGIA, GEN 2026

SORRENTO FOGGIA, GEN 2026 - FACEBOOK SORRENTO CALCIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il Foggia torna da Sorrento senza punti e con l’amaro in bocca. Al termine di una gara combattuta, i rossoneri vengono sconfitti 2-1 e restano fermi a quota 19, al terzultimo posto del girone C di Serie C. Un risultato che pesa, soprattutto per come è maturato: episodi, rimpalli e una conclusione dalla distanza hanno deciso il match, alimentando la sensazione – ribadita nel post partita – che la squadra avrebbe meritato almeno il pareggio.

In conferenza stampa, Enrico Barilari ha letto la partita con lucidità ma anche con evidente rammarico. “Una gara che onestamente meritavamo di pareggiare – ha detto l’allenatore –. Siamo stati ingenui e abbiamo preso gol su due rimpalli. Nella ripresa ho cercato di mettere qualcosa in più ma la rete nel finale del primo tempo ci ha dato la mazzata”. Parole che fotografano un copione già visto in alcune uscite stagionali: una prestazione che non dispiace sul piano dell’atteggiamento, ma che alla fine non produce punti per via di distrazioni e momenti chiave gestiti male.

Il Foggia, infatti, aveva approcciato con personalità e, dopo una prima fase di studio, era riuscito a colpire per primo. Un vantaggio che sembrava poter indirizzare la gara sui binari giusti, ma che non è bastato a mettere al sicuro la partita. Nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno trovato la strada del pareggio sfruttando una situazione sporca, nata da una palla contesa e risolta da una deviazione. Un episodio che, secondo Barilari, ha inciso più sul piano mentale che su quello tattico: “La rete nel finale del primo tempo ci ha dato la mazzata”, ha sottolineato.

La ripresa è stata giocata con maggiore intensità e con l’idea di riprendersi la gara. Il tecnico ha provato a cambiare ritmo e soluzioni, cercando “di mettere qualcosa in più”, ma l’equilibrio è rimasto fino all’episodio che ha spaccato definitivamente la partita. “Nel secondo tempo la gara poteva finire in pareggio – ha spiegato Barilari – poi arriva un tiro da 35 metri che si impenna e ci condanna totalmente”. Una conclusione dalla distanza, apparentemente gestibile, che invece si è trasformata in una traiettoria beffarda e ha consegnato al Sorrento tre punti pesantissimi.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha difeso il gruppo, distinguendo tra prestazione e risultato: “Oggi è stato fatto un passo indietro ma non posso dire nulla ai ragazzi sulla prestazione”. Un messaggio chiaro, che prova a tenere compatto l’ambiente in un momento delicato della stagione. Tuttavia, accanto alla difesa della squadra, emerge con forza l’altra consapevolezza: così non basta, e la rosa va completata.

Il tema mercato, infatti, torna centrale nelle parole del tecnico. “Sul fronte mercato non vorrei ripetermi, dobbiamo intervenire in qualche zona del campo per rinforzarci”, ha dichiarato. Un’indicazione che suona come richiesta esplicita alla società: servono innesti mirati, soprattutto per aumentare alternative, solidità e capacità di gestire i momenti della partita, quelli in cui finora il Foggia ha pagato a caro prezzo.

Lo riporta lacasadic.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO