FOGGIA – Il Foggia torna da Sorrento senza punti e con l’amaro in bocca. Al termine di una gara combattuta, i rossoneri vengono sconfitti 2-1 e restano fermi a quota 19, al terzultimo posto del girone C di Serie C. Un risultato che pesa, soprattutto per come è maturato: episodi, rimpalli e una conclusione dalla distanza hanno deciso il match, alimentando la sensazione – ribadita nel post partita – che la squadra avrebbe meritato almeno il pareggio.

In conferenza stampa, Enrico Barilari ha letto la partita con lucidità ma anche con evidente rammarico. “Una gara che onestamente meritavamo di pareggiare – ha detto l’allenatore –. Siamo stati ingenui e abbiamo preso gol su due rimpalli. Nella ripresa ho cercato di mettere qualcosa in più ma la rete nel finale del primo tempo ci ha dato la mazzata”. Parole che fotografano un copione già visto in alcune uscite stagionali: una prestazione che non dispiace sul piano dell’atteggiamento, ma che alla fine non produce punti per via di distrazioni e momenti chiave gestiti male.

Il Foggia, infatti, aveva approcciato con personalità e, dopo una prima fase di studio, era riuscito a colpire per primo. Un vantaggio che sembrava poter indirizzare la gara sui binari giusti, ma che non è bastato a mettere al sicuro la partita. Nel finale di primo tempo i padroni di casa hanno trovato la strada del pareggio sfruttando una situazione sporca, nata da una palla contesa e risolta da una deviazione. Un episodio che, secondo Barilari, ha inciso più sul piano mentale che su quello tattico: “La rete nel finale del primo tempo ci ha dato la mazzata”, ha sottolineato.

La ripresa è stata giocata con maggiore intensità e con l’idea di riprendersi la gara. Il tecnico ha provato a cambiare ritmo e soluzioni, cercando “di mettere qualcosa in più”, ma l’equilibrio è rimasto fino all’episodio che ha spaccato definitivamente la partita. “Nel secondo tempo la gara poteva finire in pareggio – ha spiegato Barilari – poi arriva un tiro da 35 metri che si impenna e ci condanna totalmente”. Una conclusione dalla distanza, apparentemente gestibile, che invece si è trasformata in una traiettoria beffarda e ha consegnato al Sorrento tre punti pesantissimi.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha difeso il gruppo, distinguendo tra prestazione e risultato: “Oggi è stato fatto un passo indietro ma non posso dire nulla ai ragazzi sulla prestazione”. Un messaggio chiaro, che prova a tenere compatto l’ambiente in un momento delicato della stagione. Tuttavia, accanto alla difesa della squadra, emerge con forza l’altra consapevolezza: così non basta, e la rosa va completata.

Il tema mercato, infatti, torna centrale nelle parole del tecnico. “Sul fronte mercato non vorrei ripetermi, dobbiamo intervenire in qualche zona del campo per rinforzarci”, ha dichiarato. Un’indicazione che suona come richiesta esplicita alla società: servono innesti mirati, soprattutto per aumentare alternative, solidità e capacità di gestire i momenti della partita, quelli in cui finora il Foggia ha pagato a caro prezzo.

Lo riporta lacasadic.com.