Foggia, tornano i voli diretti per Milano Linate: domani il primo decollo

FOGGIA – Tornano i collegamenti diretti tra Foggia e Milano Linate. A partire da domani, 12 gennaio, l’aeroporto “Gino Lisa” ripristina uno dei voli più strategici per il territorio, accorciando nuovamente le distanze tra la Capitanata e il Nord Italia.

Dopo l’impegno assunto dalla Regione Puglia e da Aeroporti di Puglia, sono arrivate le autorizzazioni ufficiali che consentono ad Aeroitalia di riattivare il collegamento con lo scalo milanese di Linate, mantenendo le stesse frequenze operative già in precedenza garantite da Lumiwings.

Gli orari dei voli resteranno invariati rispetto alla precedente programmazione, assicurando continuità e affidabilità a un servizio particolarmente richiesto da lavoratori, studenti e utenti del settore sanitario.

Il ripristino della tratta Foggia–Milano Linate rappresenta un passaggio rilevante per lo sviluppo dello scalo dauno. Linate, infatti, è l’aeroporto cittadino di Milano e consente di raggiungere rapidamente il centro del capoluogo lombardo, con un notevole risparmio di tempo negli spostamenti per motivi professionali, di studio e di salute.

Il ritorno del volo è inoltre il segnale concreto di una promessa mantenuta nei confronti del territorio e rafforza il ruolo dell’aeroporto “Gino Lisa” come infrastruttura strategica per la crescita economica e sociale dell’intera Capitanata.

Con il primo decollo previsto per domani, Foggia riapre ufficialmente un collegamento fondamentale con uno dei principali hub nazionali, confermando la volontà di continuare a investire sulla mobilità aerea come leva di sviluppo e integrazione con il resto del Paese.