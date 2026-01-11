Il Gargano si prepara ad affrontare una settimana meteorologicamente interessante, segnata da un graduale ma deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una fase iniziale caratterizzata da instabilità e clima tipicamente invernale, l’alta pressione tornerà progressivamente a imporsi sul promontorio, garantendo giornate sempre più stabili, luminose e miti, soprattutto tra martedì e mercoledì.

OGGI: NUVOLOSITÀ E INSTABILITÀ RESIDUA

La giornata odierna si apre all’insegna di cieli molto nuvolosi, con la possibilità di rovesci sparsi, soprattutto nelle ore mattutine e nelle zone interne del Gargano. L’atmosfera resta fredda, con temperature massime che difficilmente supereranno i 6 gradi, mentre le minime, specie nelle aree collinari e montane, potranno scendere sotto lo zero.

I venti soffiano moderati dai quadranti meridionali, rendendo il mare mosso lungo il versante adriatico. Nel corso del pomeriggio non si escludono brevi schiarite, ma il contesto generale resterà instabile, invitando alla prudenza negli spostamenti, soprattutto sulle strade interne.

LUNEDÌ: PRIME SCHIARITE E TEMPO IN MIGLIORAMENTO

Lunedì segnerà l’inizio di una fase di attenuazione dell’instabilità. Le nubi tenderanno gradualmente a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto nel corso della giornata. Le temperature resteranno su valori simili a quelli di domenica, con massime intorno ai 6–7 gradi, ma con una sensazione termica leggermente più gradevole grazie alla diminuzione del vento.

Una giornata di transizione, ideale per attività all’aperto non prolungate, passeggiate nei borghi storici e spostamenti in sicurezza, grazie all’assenza di fenomeni significativi.

MARTEDÌ: TORNA IL SOLE, CLIMA PIÙ MITE

Martedì rappresenterà una vera svolta meteorologica. L’alta pressione garantirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il Gargano, dalla costa alle aree interne. Le temperature saranno in sensibile aumento, con massime che potranno raggiungere gli 11 gradi, mentre le minime notturne risulteranno meno rigide.

I venti si attenueranno ulteriormente, favorendo condizioni ideali per escursioni, attività turistiche e vita all’aria aperta. Il mare tenderà a divenire poco mosso, offrendo scenari suggestivi lungo la costa garganica.

MERCOLEDÌ: STABILITÀ PIENA E CIELO SERENO

Mercoledì si confermerà come la giornata migliore della settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato, con cieli tersi e ottima visibilità. Le temperature continueranno a salire leggermente, con valori massimi prossimi ai 12 gradi e minime decisamente più miti rispetto ai giorni precedenti.

Un contesto ideale per il turismo invernale, la fotografia paesaggistica e le attività culturali nei centri storici del Gargano, da Monte Sant’Angelo a Vieste, da Peschici a Mattinata.

TENDENZA GENERALE

Nel complesso, la settimana sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con l’inverno che mostrerà un volto più mite e stabile nella sua fase centrale. Dopo un avvio incerto, il Gargano potrà godere di giornate serene e climaticamente favorevoli, tipiche di un gennaio dominato dall’alta pressione.