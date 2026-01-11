Edizione n° 5942

Home // Focus // Juve-Milan, asse di mercato: spunta l’idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

CALCIOMERCATO Juve-Milan, asse di mercato: spunta l’idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Tutto insomma sembra poter portare alla fumata bianca anche se in realtà siamo ancora agli albori della trattativa

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

ph SportMediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Focus // Sport //

C’è un asse di mercato che non è proprio un’autostrada, ma che potrebbe filare via liscio come olio. Da una parte la Juve, in cerca di un centrocampista. Dall’altra il Milan, con una necessità quasi impellente di puntellare la difesa. In mezzo due giocatori che farebbero la felicità di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Già, perché dopo un vertice di mercato alla Continassa di cui riferisce Tuttosport con Lucio, Comolli e Ottolini seduti attorno allo stesso tavolo, si sta facendo concreta la possibilità di uno scambio tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek.

Spieghiamo: la Juve ha bisogno di un centrocampista duttile, un uomo di fisico ed esperienza in grado di giocare sia da centrale, che da mezzala o addirittura sottopunta. Chi meglio del milanista? Il Milan, invece, cerca un difensore, perché là dietro, con Tomori, Gabbia, Pavlovic e il solo De Winter come alternativa la coperta è corta. Anche qui: chi meglio di Gatti che Allegri conosce bene e stima? E allora, dopo aver sondato il terreno qualche settimana fa provando a mettere sul piatto della trattativa Koni De Winter, ecco che Loftus-Cheek potrebbe essere la pedina giusta per andare a dama. Anche perché, sia l’inglese che l’azzurro, cercano più spazio per provare a convincere i rispettivi ct a portarli ai Mondiali (agli spareggi, per ora, nel caso di Gatti).

Tutto insomma sembra poter portare alla fumata bianca anche se in realtà siamo ancora agli albori della trattativa. L’unica certezza dovrebbe essere la formula, con un doppio prestito secco con la promessa, semmai, di riparlarsi in estate. Sicuramente non si tirerà molto per le lunghe anche se Gatti, reduce da un infortunio al menisco e ancora ai box, andrebbe valutato per bene.

Lo riporta Sportmediaset.it

LASCIA UN COMMENTO