Home // Manfredonia // Juventus Official Club e Inter Club Moratti di Manfredonia insieme per una festa di solidarietà

ANGELO E MATTEO Juventus Official Club e Inter Club Moratti di Manfredonia insieme per una festa di solidarietà

Festa speciale dedicata a Angelo Pio e Matteo Pio, due gemellini di 7 anni affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne

Kevin, il tifoso juventino che ha subito un'operazione al cuore molto delicata

"Kevin, il tifoso juventino che ha subito un’operazione al cuore molto delicata"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Manfredonia // Sport //

Manfredonia – Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e dei veri valori dello sport.

Domani, lunedì 12 gennaio, alle ore 17.30, lo Juventus Official Club Manfredonia e l’Inter Club Moratti di Manfredonia uniranno le proprie forze per organizzare insieme una festa speciale dedicata a Angelo Pio e Matteo Pio, due gemellini di 7 anni affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne.

L’evento si svolgerà presso la sede dell’Inter club Moratti in via Abate Telera (Manfredonia) e vedrà protagonisti i due bambini, legati da una passione calcistica diversa ma ugualmente autentica: Angelo Pio tifoso interista, Matteo Pio juventino. Un dettaglio che diventa simbolo di un messaggio più grande.

Sarà un’occasione carica di emozione, in cui il calcio andrà oltre i colori, le rivalità e le classifiche, dimostrando che nei momenti più importanti esiste un’unica bandiera da difendere: quella dell’umanità, della solidarietà e dell’amore per la vita.

I due club, da sempre rivali sul campo, scelgono di camminare fianco a fianco per testimoniare che lo sport può e deve essere strumento di unione, capace di regalare sorrisi, forza e speranza a chi affronta ogni giorno una sfida difficile. Un pomeriggio che non parlerà di vittorie o sconfitte, ma di abbracci, rispetto e inclusione. Perché quando il cuore guida il gioco, il risultato è già scritto.

Ufficio Stampa
Juventus Official Club Manfredonia – Inter Club Moratti di Manfredonia

