Manfredonia – Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e dei veri valori dello sport.

Domani, lunedì 12 gennaio, alle ore 17.30, lo Juventus Official Club Manfredonia e l’Inter Club Moratti di Manfredonia uniranno le proprie forze per organizzare insieme una festa speciale dedicata a Angelo Pio e Matteo Pio, due gemellini di 7 anni affetti da Distrofia Muscolare di Duchenne.

L’evento si svolgerà presso la sede dell’Inter club Moratti in via Abate Telera (Manfredonia) e vedrà protagonisti i due bambini, legati da una passione calcistica diversa ma ugualmente autentica: Angelo Pio tifoso interista, Matteo Pio juventino. Un dettaglio che diventa simbolo di un messaggio più grande.

Sarà un’occasione carica di emozione, in cui il calcio andrà oltre i colori, le rivalità e le classifiche, dimostrando che nei momenti più importanti esiste un’unica bandiera da difendere: quella dell’umanità, della solidarietà e dell’amore per la vita.

I due club, da sempre rivali sul campo, scelgono di camminare fianco a fianco per testimoniare che lo sport può e deve essere strumento di unione, capace di regalare sorrisi, forza e speranza a chi affronta ogni giorno una sfida difficile. Un pomeriggio che non parlerà di vittorie o sconfitte, ma di abbracci, rispetto e inclusione. Perché quando il cuore guida il gioco, il risultato è già scritto.

Ufficio Stampa

Juventus Official Club Manfredonia – Inter Club Moratti di Manfredonia