ROMA – Non basta l’assoluzione per ottenere automaticamente l’equa riparazione. La Corte di Cassazione (Sezione IV penale) ha rigettato il ricorso di un 50enne di Mattinata, che chiedeva l’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita nel 2019: custodia cautelare in carcere dal 6 aprile al 23 maggio, poi arresti domiciliari fino all’11 luglio. Il procedimento nasceva da un’ipotesi di violazioni in materia di accise, con sottrazione di merce all’accertamento e mancato versamento dell’imposta.

La Suprema Corte ha confermato l’ordinanza della Corte d’appello di Roma (1 aprile 2025) che aveva già negato la riparazione: secondo i giudici, infatti, la detenzione – pur rivelatasi a posteriori ingiusta – sarebbe stata innescata da una condotta “gravemente colposa” attribuibile al richiedente, tale da avere un rapporto causale con la misura cautelare.

L’assoluzione c’è, ma non basta: “fatto insussistente”

Nel processo penale “principale”, l’imputato era stato assolto dal Tribunale di Roma il 6 ottobre 2022, con formula “per insussistenza del fatto”, e la sentenza era diventata irrevocabile. Eppure, davanti al giudice della riparazione, l’esito assolutorio non è risultato decisivo. Il punto, chiarisce la Cassazione, è un altro: stabilire se l’interessato, con il proprio comportamento, abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.

Nell’ordinanza impugnata, la Corte d’appello aveva evidenziato che – valutando la situazione “ex ante” (cioè come appariva al momento delle indagini, prima dell’esito finale del processo) – esistevano elementi tali da ingenerare negli inquirenti una “giustificata convinzione” del coinvolgimento dell’uomo negli illeciti.

In particolare, gli investigatori avevano valorizzato: i numerosi contatti con altri indagati (citati nel provvedimento come (…)); gli esiti della perquisizione, durante la quale sarebbero stati rinvenuti: una ingente somma di denaro contante, due blocchetti di CMR in bianco (documenti di trasporto), un apparecchio per rilevare intercettazioni ambientali e un veicolo con targa falsificata.

Secondo il giudice della riparazione, questi elementi – pur non sufficienti per una condanna nel merito – avrebbero comunque contribuito a costruire quella “apparenza” che, nel contesto investigativo, può legittimare l’adozione della misura cautelare.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha contestato l’impostazione della Corte d’appello sostenendo che: la motivazione sul punto della colpa grave sarebbe stata omessa o carente; il giudice della riparazione non avrebbe realmente spiegato quali condotte fossero gravemente colpose; non ci sarebbe stato un adeguato confronto con le ragioni dell’assoluzione, legate – secondo la prospettazione difensiva – all’assenza di un effettivo apporto causale dell’imputato e, più in generale, all’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato ipotizzato in materia di accise.

La Corte di Cassazione ha respinto le censure, ricordando un principio consolidato: il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale. In altre parole, il giudice della riparazione non deve stabilire “se c’è reato” o “se l’imputato è colpevole”, ma deve valutare se il comportamento dell’istante abbia generato o alimentato – anche concorrendo con eventuali errori dell’autorità – la falsa apparenza della configurabilità di un illecito, e quindi la decisione di applicare la cautela.

Nel caso concreto, per la Suprema Corte la motivazione dell’ordinanza non è né omessa né illogica: la Corte territoriale avrebbe indicato con sufficiente chiarezza gli elementi qualificati come indici di “grave imprudenza”, in particolare quelli emersi in perquisizione (contanti, apparecchio anti-intercettazioni, CMR in bianco, auto con targa falsificata). La Cassazione sottolinea inoltre che la Corte d’appello non avrebbe ignorato la sentenza assolutoria: l’assoluzione, infatti, si fondava sull’assenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, ma non smentiva in fatto la presenza di quei comportamenti e circostanze valutati nel procedimento di riparazione.

Conclusione: ricorso respinto e condanna alle spese processuali. La decisione è stata assunta il 23 ottobre 2025 (Presidente Di Salvo, Relatore Mari).