Entrando nel locale, lo sguardo cade subito su un dettaglio che pesa più di qualunque insegna: un cappellino nero, appoggiato tra i ripiani del bancone degli alcolici, come un piccolo portafortuna. È il cappellino di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso a colpi di pistola la notte tra l’11 e il 12 ottobre dello scorso anno, proprio davanti al pub. Per quell’omicidio Gaetano Maranzano ha confessato ed è detenuto in carcere.

A Palermo, O’ Scruscio ha riaperto. Lo ha fatto nel cuore della movida, nello stesso punto in cui la vita di Paolo si è spezzata. Ma dietro quella saracinesca rialzata non c’è soltanto la ripartenza di un’attività commerciale: c’è la scelta, dolorosa e ostinata, di non lasciare che un sogno venga cancellato insieme a chi lo inseguiva.

«Questa attività era il sogno di Paolo e non volevo assolutamente che i sacrifici che lui ha fatto in vita per far crescere questo locale andassero persi. Bisognava riaprire», racconta Giuseppe Taormina, padre del giovane. Nei mesi di chiusura, sottolinea, il proprietario del pub ha sostenuto la famiglia «non chiedendoci nulla e facendosi carico della situazione». Un gesto che, dice, non verrà dimenticato.

La riapertura segna anche un cambiamento simbolico destinato a restare: accanto alla scritta O’ Scruscio comparirà una nuova insegna. Il locale porterà il nome del ragazzo: “O’ Scruscio da Paolo”. «Avevo aperto questo posto per lui, insieme al mio socio Roberto Andronico, per i nostri figli», spiega il padre.

Paolo, ricorda la famiglia, faceva avanti e indietro dagli Stati Uniti perché a Palermo era difficile trovare un lavoro stabile. «Negli Usa lavorava nel ristorante di mio cognato, ma ottenere i permessi per vivere non è facile. Così faceva sali e scendi. Abbiamo deciso di aprire questo locale per dargli un futuro», racconta ancora Giuseppe Taormina.

Poi il pensiero torna inevitabilmente alla notte dell’omicidio e all’uomo che ha sparato. «Non lo conoscevo. L’ho visto poche volte: una sera era venuto qui con amici, poi l’ho visto quella sera e in dieci minuti è successo quello che sappiamo», dice il padre, evitando toni di rabbia. «Mi ha rovinato la vita, ma non voglio parlare male di questa persona».

Accanto alla famiglia, oggi, c’è anche Desiré Pirrotta, 22 anni, fidanzata di Paolo. La sua presenza è un atto di coraggio più che una semplice partecipazione: «È molto difficile stare qui, ma portare avanti il suo sogno per me è importante. Ci sono giorni in cui penso di non farcela. Poi però penso che lui dava sempre tutto se stesso in ogni cosa che faceva: in questo locale metteva anima e cuore. Chiuderlo non sarebbe stato giusto. Io sarò sempre tanto orgogliosa di lui».

A raccontare la riapertura di O’ Scruscio è, prima di tutto, una comunità che prova a trasformare il dolore in memoria attiva. Il cappellino sul bancone resta lì, come un segno discreto ma costante: non un oggetto qualunque, ma una presenza. E un promemoria per chi entra: in quel posto, da oggi, non si lavora soltanto. Si resiste.

