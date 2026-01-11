Con recente provvedimento, la Corte di Cassazione interviene su un tema di grande rilievo per la professione forense e per i rapporti tra avvocati e clienti: l’applicabilità della prescrizione presuntiva triennale al compenso professionale in presenza di un incarico scritto, anche se privo di pattuizioni economiche dettagliate.

Con l’ordinanza n. 31613 del 4 dicembre 2025, la Seconda Sezione civile ha accolto il ricorso dell’avvocato Felice Eugenio Lorusso, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Bari e rinviando il giudizio a un nuovo collegio.

Il contenzioso trae origine da un incarico professionale stragiudiziale conferito nel 2004 dall’Istituto Terziari Cappuccini dell’Addolorata (Itca/Onlus) di San Giovanni Rotondo all’avvocato Lorusso. Il legale aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso maturato, pari a oltre 66 mila euro.

Il Tribunale di Bari prima e la Corte d’Appello poi avevano rigettato la domanda, ritenendo operante la prescrizione presuntiva triennale prevista dall’articolo 2956 del Codice civile. Secondo i giudici di merito, la lettera di incarico prodotta non sarebbe stata idonea a integrare un contratto scritto di patrocinio, poiché priva di indicazioni su compenso e termini di pagamento.

Il principio affermato dalla Suprema Corte

La Cassazione ribalta questa impostazione, riaffermando un orientamento consolidato ma spesso disatteso nella prassi giudiziaria. Secondo la Suprema Corte, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale, regolato dalle norme sul mandato, che non richiede forme solenni, né la preventiva determinazione del compenso o dei termini di pagamento per essere valido.

È sufficiente – chiarisce la Corte – un accordo, anche documentato da uno scritto unilaterale proveniente dal cliente, cui segua l’accettazione del professionista, desumibile anche dall’esecuzione dell’incarico. In presenza di un simile rapporto formalizzato per iscritto, non può operare la prescrizione presuntiva, la quale trova giustificazione solo nei rapporti informali, di modesta entità, nei quali il pagamento avviene normalmente senza dilazione e senza documentazione.

La prescrizione breve, infatti, si fonda sulla presunzione di avvenuto pagamento, ma tale presunzione è incompatibile con rapporti professionali strutturati e documentati.

La Corte ricorda inoltre che l’eccezione di prescrizione presuntiva presuppone il riconoscimento dell’esistenza del credito e può essere superata solo tramite l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione o attraverso il giuramento decisorio. Tuttavia, una volta esclusa l’applicabilità stessa della prescrizione presuntiva, ogni questione relativa al giuramento diventa recessiva, come avvenuto nel caso di specie.

Accolto il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.