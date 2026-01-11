Quartiere Ferrovia: "Avanti così ma smentiamo alcune dichiarazioni sul mercatino abusivo"

FOGGIA – Il quartiere Ferrovia torna al centro dell’attenzione istituzionale e della cittadinanza, con l’apertura dello Slow Park e i progetti di riqualificazione che da anni erano attesi. Ogni presidio culturale e di socialità è visto come ossigeno per una zona che necessita di normalità, vivibilità e sicurezza.

Tuttavia, secondo le segnalazioni raccolte dai residenti, alcuni interventi non risultano ancora pienamente efficaci. In particolare, il presidio della Polizia Locale in via Podgora non è continuativo: legato ai turni, spesso termina intorno alle 17-18, e non dalle 8 alle 22 come indicato inizialmente. Questo riduce l’efficacia deterrente nelle ore più critiche, sottolineando la necessità di pattugliamento dinamico oltre alla presenza statica.

Anche sui mercatini abusivi le criticità persistono. Soltanto ieri, alle 17:30, un residente ha segnalato un mercatino in via Monfalcone, vicino alla pattuglia, che si è sciolto con l’arrivo della pioggia e non per un intervento di controllo. Segnalazioni simili sono documentate sulla pagina social “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”.

Gli interventi non possono basarsi solo sull’emergenza e sulla sicurezza. Cultura, socialità e partecipazione rimangono elementi centrali, con proposte concrete già avanzate: piano del commercio, regole contro la concentrazione di attività simili, controlli sulle licenze, valorizzazione delle aree storiche, illuminazione adeguata, segnaletica rifatta e soluzioni per la moderazione del traffico.

Sulla videosorveglianza, pur positiva, si chiede un utilizzo preventivo e non solo per ricostruire i fatti a posteriori. Serve una regia operativa stabile, con intervento immediato in caso di illeciti, come dimostrano i casi recenti di scritte vandaliche e il furto con spaccata al negozio Simone. Anche il rispetto delle normative igienico-sanitarie per attività alimentari e la corretta destinazione d’uso degli immobili restano punti critici. Controlli uniformi e trasparenti sono essenziali per sicurezza, salute e prevenzione incendi.

Infine, l’adeguamento agli standard di sicurezza delle città italiane passa anche dal rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La richiesta di un incremento delle unità dell’Esercito nell’operazione “Strade Sicure” e di più agenti nasce da esigenze concrete dei residenti, sostenute da una petizione con oltre 3.300 firme.

Il messaggio dei cittadini è chiaro: trasparenza, numeri reali e risultati misurabili sono fondamentali. Il quartiere Ferrovia non può essere oggetto di propaganda politica, ma deve essere gestito nell’interesse di chi lo abita. L’impegno prosegue con segnalazioni documentate, proposte concrete e disponibilità al dialogo per un reale miglioramento della sicurezza e della qualità della vita.

Lo riportano i referenti del gruppo “Difendiamo il quartiere ferrovia Foggia”.