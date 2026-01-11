Referendum sulla riforma Nordio, Quitadamo (Pd): “Non è tecnico, riguarda tutte e tutti"

«Questo referendum non è tecnico: riguarda tutte e tutti». Con queste parole Michela Quitadamo, esponente di Molo 21, consigliera comunale, è intervenuta per StatoQuotidiano, commentando l’appuntamento referendario di fine marzo legato alla cosiddetta riforma Nordio, al centro di un incontro pubblico molto partecipato che si è svolto ieri sera a Manfredonia.

Nel corso del dibattito è emersa, secondo Quitadamo, una lettura critica della riforma, giudicata non in grado di migliorare concretamente il funzionamento della giustizia. «Non si tratta di un intervento che rafforza il sistema – ha spiegato – ma di una riforma che rischia di indebolire le garanzie democratiche».

Il nodo principale della giustizia italiana, sottolineato durante l’incontro, resta la lentezza dei processi. Un problema che dovrebbe essere affrontato attraverso investimenti su personale, organizzazione e strumenti adeguati, oltre a una chiara definizione del futuro di oltre 10mila addetti dell’Ufficio per il Processo, oggi finanziati esclusivamente con fondi del PNRR. «Su questi aspetti – ha evidenziato Quitadamo – la riforma Nordio non interviene».

Al contrario, l’attenzione viene spostata sulla separazione delle carriere dei magistrati, presentata come soluzione semplice e risolutiva. «Una narrazione fuorviante – ha aggiunto – che distoglie il dibattito dai problemi reali e finisce per ridurre il controllo di legalità, indebolire l’autonomia della magistratura e comprimere le tutele dei cittadini, rafforzando al tempo stesso il peso della politica».

Tra gli elementi più controversi della riforma, anche l’introduzione del sorteggio per la maggioranza dei membri togati nei nuovi Consigli Superiori della Magistratura e per parte dell’Alta Corte disciplinare. «Affidare al caso ruoli così delicati – ha affermato Quitadamo – significa rinunciare a merito, esperienza e competenza, con il rischio di indebolire la qualità dell’azione della magistratura».

In una successiva riflessione, Quitadamo ha richiamato il principio romano del divide et impera: «Un Consiglio superiore della magistratura frammentato è infinitamente più debole di un organo unitario e più facilmente scalabile. Anche la scelta del sorteggio sembra voler evitare la presenza di figure di prestigio, preferendo persone più facilmente influenzabili. Non a caso, questo sarebbe l’unico organismo in Italia composto per sorteggio: i parlamentari vengono eletti, non scelti a caso, e un motivo c’è».

Il referendum confermativo di fine marzo, secondo l’esponente del Pd, «riguarda la dignità delle persone, l’uguaglianza davanti alla legge e la qualità della nostra democrazia». Da qui l’appello alla partecipazione: «Votare è un atto di responsabilità. Votare No è una scelta di giustizia».

Quitadamo ha infine ringraziato il dott. Roberto Galli e la dott.ssa Roberta Bray per i contributi offerti durante l’incontro, il dott. Francesco Rinaldi per la moderazione e l’approfondimento del dibattito, e Barbara della Libreria Mondadori per aver ospitato il momento di confronto pubblico.