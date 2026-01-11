TEOLO (Padova) – Proseguono senza esito, per il quinto giorno consecutivo, le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni residente a Teolo, scomparsa dalla sera di martedì 6 gennaio 2026. Della giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, non si hanno più notizie da quando è uscita dalla propria abitazione intorno alle 20, a bordo della sua bicicletta rosa, senza fare ritorno.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Padova, si concentrano principalmente nell’area dei Colli Euganei, dopo che l’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza ha indicato come zona di interesse il territorio di Teolo e dei comuni limitrofi. Il telefono risulta infatti spento o irraggiungibile già dalla giornata successiva alla scomparsa, elemento che ha permesso agli inquirenti di restringere il campo delle indagini.

Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi. Sono impegnati i Vigili del Fuoco, con specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, operatori Sapr per l’utilizzo dei droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (CNSAS), la Protezione Civile, le forze dell’ordine e numerosi volontari.

Le squadre stanno perlustrando con attenzione strade e sentieri nelle zone di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore, Rovolon, oltre alle aree di Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, battendo i percorsi più impervi e monitorando dall’alto con l’ausilio dei droni.

Un elemento ritenuto particolarmente significativo dagli investigatori è il ritrovamento della bicicletta di Annabella, avvenuto nella mattinata successiva alla scomparsa, circostanza che ha ulteriormente indirizzato le ricerche verso la zona collinare.

Nel frattempo cresce la mobilitazione sui social network, dove familiari, amici e conoscenti hanno lanciato numerosi appelli per raccogliere eventuali segnalazioni. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a chiunque abbia visto la giovane o sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente marginali, a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o la stazione dei Carabinieri più vicina.

Le ricerche proseguiranno senza sosta nelle prossime ore, nella speranza di ritrovare Annabella Martinelli al più presto e in buone condizioni.

Lo riporta rainews.it