Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

CAN PRECISA // Can Yaman a Roma dopo il fermo a Istanbul: «Non credete alle fake news»
11 Gennaio 2026 - ore  20:33

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa

ANNABELLA MARTINELLI Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa

Proseguono senza esito, per il quinto giorno consecutivo, le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni residente a Teolo

Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa

Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa - PH BOLOGNATODAY.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Prima pagina //

TEOLO (Padova) – Proseguono senza esito, per il quinto giorno consecutivo, le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni residente a Teolo, scomparsa dalla sera di martedì 6 gennaio 2026. Della giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, non si hanno più notizie da quando è uscita dalla propria abitazione intorno alle 20, a bordo della sua bicicletta rosa, senza fare ritorno.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Padova, si concentrano principalmente nell’area dei Colli Euganei, dopo che l’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare della ragazza ha indicato come zona di interesse il territorio di Teolo e dei comuni limitrofi. Il telefono risulta infatti spento o irraggiungibile già dalla giornata successiva alla scomparsa, elemento che ha permesso agli inquirenti di restringere il campo delle indagini.

Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi. Sono impegnati i Vigili del Fuoco, con specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, operatori Sapr per l’utilizzo dei droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (CNSAS), la Protezione Civile, le forze dell’ordine e numerosi volontari.

Le squadre stanno perlustrando con attenzione strade e sentieri nelle zone di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore, Rovolon, oltre alle aree di Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, battendo i percorsi più impervi e monitorando dall’alto con l’ausilio dei droni.

Un elemento ritenuto particolarmente significativo dagli investigatori è il ritrovamento della bicicletta di Annabella, avvenuto nella mattinata successiva alla scomparsa, circostanza che ha ulteriormente indirizzato le ricerche verso la zona collinare.

Nel frattempo cresce la mobilitazione sui social network, dove familiari, amici e conoscenti hanno lanciato numerosi appelli per raccogliere eventuali segnalazioni. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a chiunque abbia visto la giovane o sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente marginali, a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o la stazione dei Carabinieri più vicina.

Le ricerche proseguiranno senza sosta nelle prossime ore, nella speranza di ritrovare Annabella Martinelli al più presto e in buone condizioni.

Lo riporta rainews.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO