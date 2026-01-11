Edizione n° 5942

CASSAZIONE VIESTE Ricorso “manifestamente infondato”, resta il patteggiamento a 2 anni per favoreggiamento aggravato

Recente atto della Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE, ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

BARI/ROMA. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Sezione Sesta) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) nel 1996, contro la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Bari, il 16 settembre 2025, gli aveva applicato – su richiesta delle parti – la pena di due anni di reclusione ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).

Nel procedimento risulta costituito come parte civile il Comune di Vieste, rappresentato dal sindaco pro tempore.

Al centro del ricorso – proposto dalla difesa dell’imputato – c’era un’unica questione: secondo la tesi difensiva, il patteggiamento non sarebbe stato consentito perché la contestazione riguardava il favoreggiamento personale, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa (richiamo all’art. 416-bis.1 c.p.). Da qui la richiesta di annullare la decisione o, in subordine, di dichiarare “illegale” la pena.

La Procura generale aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile; la parte civile, con memoria, aveva domandato il rigetto e la condanna alle spese.

La Cassazione liquida il motivo come manifestamente infondato e chiarisce il passaggio tecnico decisivo: l’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. esclude il patteggiamento in una serie di procedimenti (tra cui quelli con profili “mafiosi” richiamati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.), ma l’esclusione opera quando la pena superi due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria). In altre parole, spiega la Corte, nei procedimenti rientranti nel comma 1-bis è precluso soltanto il cosiddetto “patteggiamento allargato” (quello oltre i due anni). Qui, invece, l’imputato ha concordato esattamente due anni di reclusione, e quindi – secondo i giudici – la via del patteggiamento era consentita.

Con la declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

