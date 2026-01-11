Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

GINO LISA SI VOLA // Foggia, tornano i voli diretti per Milano Linate: primo decollo
11 Gennaio 2026 - ore  10:58

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo guarda al domani: nasce “La Fabbrica delle Idee”

INIZIATIVA San Giovanni Rotondo guarda al domani: nasce “La Fabbrica delle Idee”

Il motto che accompagna l'iniziativa, "una cosa nuova", rappresenta un invito esplicito a superare l'ordinario

San Giovanni Rotondo guarda al domani: nasce "La Fabbrica delle Idee"

ph Hotel San Pio a San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Mettere in moto energie positive e inventiva civica per dare vita a “una cosa nuova”Con questo spirito nasce a San Giovanni Rotondo “La Fabbrica delle Idee”, un’iniziativa che si propone di diventare il cuore pulsante del rinnovamento cittadino. L’appuntamento inaugurale, inserito nel più ampio progetto La Città del Futuro, è fissato per venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del Chiostro del Palazzo di CittàLa serata sarà condotta dalla dottoressa Mattea Dragano.

Un laboratorio di partecipazione civica

L’evento non vuole essere una semplice conferenza, ma un vero e proprio momento di confronto aperto alla cittadinanzaL’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare, discutere e costruire insieme proposte concrete per il rilancio del territorioIn un’epoca in cui il bisogno di innovazione e dialogo si fa sentire con forza, l’iniziativa punta a trasformare le istanze dei singoli in una visione condivisa per il domani.

“La Fabbrica delle Idee” si articola su tre pilastri fondamentali:

  • Ascolto attivo: accogliere i bisogni dei cittadini di ogni età e quartiere.
  • Dialogo trasversale: promuovere il confronto tra istituzioni, esperti, imprenditori e organizzazioni locali.
  • Progettualità: raccogliere suggerimenti concreti da tradurre in un progetto civico partecipato.

Verso “una cosa nuova”

Il motto che accompagna l’iniziativa, “una cosa nuova”, rappresenta un invito esplicito a superare l’ordinario e a guardare al futuro con responsabilità ed entusiasmoSan Giovanni Rotondo, pur forte delle sue tradizioni, manifesta oggi una chiara volontà di rinnovamentoPer questo motivo, gli organizzatori sottolineano come il contributo di ogni singolo cittadino sia fondamentale per valorizzare il potenziale inespresso della città.

L’invito alla città

La partecipazione è aperta a tutta la comunità: dai giovani e studenti alle famiglie, dagli imprenditori e commercianti alle associazioni e professionisti del territorio. “È un’occasione unica per far sentire la propria voce e contribuire direttamente al cambiamento”. L’invito del Comitato è dunque quello di partecipare numerosi a quello che si preannuncia come un laboratorio dinamico e costruttivo, per dare forma, insieme, al futuro di San Giovanni Rotondo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO