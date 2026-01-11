San Giovanni Rotondo guarda al domani: nasce "La Fabbrica delle Idee"

SAN GIOVANNI ROTONDO – Mettere in moto energie positive e inventiva civica per dare vita a “una cosa nuova”. Con questo spirito nasce a San Giovanni Rotondo “La Fabbrica delle Idee”, un’iniziativa che si propone di diventare il cuore pulsante del rinnovamento cittadino. L’appuntamento inaugurale, inserito nel più ampio progetto La Città del Futuro, è fissato per venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del Chiostro del Palazzo di Città. La serata sarà condotta dalla dottoressa Mattea Dragano.

Un laboratorio di partecipazione civica

L’evento non vuole essere una semplice conferenza, ma un vero e proprio momento di confronto aperto alla cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare, discutere e costruire insieme proposte concrete per il rilancio del territorio. In un’epoca in cui il bisogno di innovazione e dialogo si fa sentire con forza, l’iniziativa punta a trasformare le istanze dei singoli in una visione condivisa per il domani.

“La Fabbrica delle Idee” si articola su tre pilastri fondamentali:

Ascolto attivo : accogliere i bisogni dei cittadini di ogni età e quartiere .

Dialogo trasversale : promuovere il confronto tra istituzioni, esperti, imprenditori e organizzazioni locali .

Progettualità : raccogliere suggerimenti concreti da tradurre in un progetto civico partecipato .

Verso “una cosa nuova”

Il motto che accompagna l’iniziativa, “una cosa nuova”, rappresenta un invito esplicito a superare l’ordinario e a guardare al futuro con responsabilità ed entusiasmo. San Giovanni Rotondo, pur forte delle sue tradizioni, manifesta oggi una chiara volontà di rinnovamento. Per questo motivo, gli organizzatori sottolineano come il contributo di ogni singolo cittadino sia fondamentale per valorizzare il potenziale inespresso della città.

L’invito alla città

La partecipazione è aperta a tutta la comunità: dai giovani e studenti alle famiglie, dagli imprenditori e commercianti alle associazioni e professionisti del territorio. “È un’occasione unica per far sentire la propria voce e contribuire direttamente al cambiamento”. L’invito del Comitato è dunque quello di partecipare numerosi a quello che si preannuncia come un laboratorio dinamico e costruttivo, per dare forma, insieme, al futuro di San Giovanni Rotondo.