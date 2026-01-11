BARI – Un’assoluzione “corta”, appoggiata su presunte contraddizioni ritenute decisive senza un vero confronto con la condanna di primo grado. È su questo punto che la Corte di Cassazione (con atto di recente pubblicazione) interviene e ribalta – almeno sul piano procedurale – il caso che vede imputato (un uomo nato a San Giovanni Rotondo, classe 1980), già assolto in appello “perché il fatto non sussiste”. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari, ha annullato la sentenza assolutoria e disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della stessa Corte d’appello.

La decisione è della Sezione IV (Presidente Andrea Montagni, Relatore Vincenzo Pezzella), assunta all’udienza del 26 novembre 2025.

Il caso: “vi taglio la testa”, dopo il tentativo di strapparle la borsa

La vicenda è collocata a Vieste, 9 giugno 2017. Secondo l’impostazione accusatoria originaria (poi riqualificata), l’imputato avrebbe tentato di sottrarre la borsa a (…) e, subito dopo, avrebbe rivolto minacce al nonno della ragazza, (…), che lo inseguiva: “vi taglio la testa”, ripetuto più volte in dialetto viestano.

In primo grado il Tribunale di Foggia (monocratico) aveva condannato l’uomo a un anno di reclusione e 350 euro di multa, concedendo le generiche equivalenti alla recidiva, per il reato ricondotto agli artt. 56 e 624-bis c.p. (a valle della riqualificazione dall’originaria imputazione più grave).

Poi, la svolta: la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’impugnazione dell’imputato, lo aveva assolto “perché il fatto non sussiste”.

A impugnare l’assoluzione è stato il Procuratore generale. La tesi è netta: i giudici d’appello avrebbero costruito la decisione su “contraddizioni” che – secondo la parte pubblica – non emergono davvero dagli atti, arrivando a una ricostruzione definita come una “mera ipotesi” e non come lettura fedele delle testimonianze. Nel mirino del Pg finiscono soprattutto i passaggi in cui l’appello avrebbe enfatizzato divergenze tra i racconti della persona offesa e dei nonni, mentre – sostiene la Procura generale – tutti e tre descrivono lo stesso nucleo: un tentativo di furto con strappo, consumatosi in pochi istanti, con la vittima che riesce a trattenere la borsa.

E a rafforzare l’immediatezza e la genuinità della denuncia, nel ricorso viene richiamato anche ciò che annotano i carabinieri intervenuti subito dopo: la ragazza avrebbe riferito nell’immediatezza che l’uomo aveva tentato di strapparle la borsa, e i nonni avrebbero confermato sostanzialmente lo stesso.

Qui entra in scena il cuore della pronuncia della Cassazione: l’obbligo di motivazione rafforzata quando la Corte d’appello ribalta una sentenza di primo grado (in un senso o nell’altro). La Suprema Corte richiama il principio: se si cambia esito, non basta dissentire; occorre spiegare in modo “rafforzato” perché una prova assume una valenza del tutto diversa rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.

E ancora: il dubbio ragionevole che porta all’assoluzione deve poggiare su ragioni verificabili alla luce del materiale probatorio, e il giudice di appello deve dare conto in modo rigoroso delle proprie difformi conclusioni.

Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione conclude che il ricorso del Pg è fondato: la motivazione della Corte d’appello non regge. Secondo la Suprema Corte, i giudici del gravame si sarebbero limitati a inserire generiche notazioni di dissenso sulle contraddizioni, senza misurarsi davvero con l’impianto della sentenza di primo grado, che quelle imprecisioni le aveva già considerate e spiegate (anche in rapporto al tempo trascorso e all’età dei testimoni), giudicandole non decisive.

Non solo. La Cassazione evidenzia come l’appello abbia attribuito peso decisivo a dettagli che il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti, come la discussione sul punto preciso del contatto (spalla/borsa) in una scena rapidissima; e abbia costruito il ragionevole dubbio anche su questioni legate all’inseguimento e alla fuga, senza un confronto critico con quanto ricostruito in primo grado sulla presenza dell’imputato e sul successivo rintraccio.

L’esito è conseguente: la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.