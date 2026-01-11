Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

11 Gennaio 2026 - ore  20:33

11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Via Mandara, l'ennesimo "biglietto da visita" del manto stradale foggiano: buche invisibili e ruote distrutte

VIA MANDARA FOGGIA Via Mandara, l’ennesimo “biglietto da visita” del manto stradale foggiano: buche invisibili e ruote distrutte

in via Mandara la situazione sta assumendo contorni che non possono essere liquidati come "normale usura".

POLIZIA LOCALE FOGGIA, ARCHIVIO

POLIZIA LOCALE FOGGIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia non è più una notizia: il manto stradale è spesso un percorso a ostacoli fatto di sconnessioni, avvallamenti, dossi improvvisati, fessure e crateri che si aprono e si richiudono a colpi di toppe. Ma in via Mandara la situazione sta assumendo contorni che non possono essere liquidati come “normale usura”.

Nelle foto si notano chiaramente due buche (con profondità stimata di 4-5 centimetri) al centro della carreggiata, circondati da una rete di crepe e cedimenti dell’asfalto. Non parliamo di una semplice imperfezione: sono avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza di chi guida, e che hanno già causato danni a diverse ruote tra automobilisti costretti a passarci sopra.

Il problema più grave è che questi fossi si riempiono spesso di acqua piovana. Durante gli eventi di pioggia, l’acqua “copre” la buca e la rende praticamente invisibile, soprattutto in condizioni di luce scarsa o con traffico. Risultato: l’automobilista non ha il tempo materiale per evitarla e l’impatto può essere secco, con conseguenze che vanno dalla foratura al cerchio piegato, fino a danni a sospensioni e assetto.

E non è solo una questione di auto: un avvallamento del genere è un rischio enorme anche per scooter, biciclette e monopattini, dove basta un attimo per perdere aderenza e cadere.

È difficile accettare che in una città di circa 150 mila abitanti, capoluogo e punto di riferimento per un intero territorio, si debba guidare quotidianamente in condizioni che molti cittadini definiscono – senza esagerare – disastrose e vergognose. Le strade non sono un dettaglio estetico: sono sicurezza, sono prevenzione di incidenti, sono tutela del lavoro (pensiamo a chi usa l’auto per consegne, assistenza, trasporti), sono dignità urbana.

Ed è inevitabile che, davanti a buche così evidenti e persistenti, si apra una domanda: com’è possibile che si trovino risorse per attività secondarie e iniziative d’immagine, mentre la manutenzione ordinaria resta indietro? Molti cittadini fanno notare che una parte dei soldi pubblici impiegati in eventi come concerti e manifestazioni potrebbe essere destinata a ciò che davvero incide sulla vita di tutti i giorni: ripristinare le strade, prevenire cedimenti, intervenire prima che l’asfalto collassi.

In via Mandara non basta “una toppa” frettolosa: quando ci sono crepe diffuse e cedimenti, servono interventi fatti bene, che includano ripristino del fondo, regolarizzazione della superficie e, soprattutto, controllo del drenaggio per evitare ristagni che peggiorano la buca e la rendono invisibile.

Nel frattempo, nell’attesa di un intervento definitivo, la situazione meriterebbe almeno una misura minima di sicurezza: segnalazione temporanea, delimitazione o verniciatura di avviso, perché non è accettabile che una buca diventi una “roulette russa” ogni volta che piove.

Perché la normalità non può essere questa: guidare con la paura di rompere una ruota o, peggio, di farsi male. In una città come Foggia, la manutenzione stradale non può essere un favore: è un dovere.

(nota stampa).

 

 

Lascia un commento

