Annese “Ecco quanto guadagna la giunta comunale? Sono meritati”

Di:

Orta Nova. La notizia. “il dr. Dino Tarantino, in 43 mesi di Sindaco, ha guadagnato la bellezza di € 120.000,00, mentre uno degli assessori che non è stato mai sostituito, in 43 mesi di ‘lavoro amministrativo’ ha guadagnato la bellezza di € 54.000,00.”

Sono le parole diffuse sulla sua pagina Facebook da Lorenzo Annese, esponente del movimento I Riformisti, da lui stesso fondato nel 2005 con certo Savino Di Palma.

Il consigliere di opposizione adduce, a riprova di quanto enunciato, un provvedimento che di recente sarebbe stato approvato dalla Giunta Comunale “Con delibera n. 17 del 25 gennaio 2018, la Giunta Comunale ( tutti presenti) ha deliberato le indennità di funzione mensili al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio per l’anno 2018.

Ecco in sintesi le loro indennità di ogni mese:

-SINDACO: € 3.098,74 con riduzione del 10% = € 2.788,00

-V. SINDACO: € 1.704,31 con riduzione del 10% = € 1.533,00

-ASSESSORI: € 1.394,43 con riduzione del 10% = € 1.254,00

-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: € 1.394,43 con riduzione del 10%= € 1.254,00

-CONSIGLIERI COMUNALI : € 19,99 per ogni consiglio comunale e per ogni commissione consiliare che risulta presente.

La riduzione del 10% è per legge, e non per loro volontà!”

L’affondo di Annese assume quindi i toni di una rivendicazione rispetto a promesse che Tarantino avrebbe fatto in campagna elettorale nel 2014 “IL SINDACO DINO TARANTINO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PROMISE IN CASO DI VITTORIA LA RIDUZIONE DEL 50% DELLE INDENNITA’.

A PARTE QUESTO FIUME DI DANARO PUBBLICO, CHE SECONDO ‘I RIFORMISTI’ NON E’ MERITATO ….I CARI AMMINISTRATORI NON HANNO MANTENUTO LA PROMESSA FATTA AGLI ELETTORI.”

Intanto, il problema della gestione dei rifiuti sembra stia conoscendo un momento di recrudescenza.

E ciò rappresenta una ben più impellente preoccupazione per i cittadini ortesi.

A farsene portavoce in un comunicato stampa a firma personale, Francesco Volpicelli, conosciuto ad Orta Nova per il suo impegno politico e sociale disinteressato e non confluito in alcuna militanza in partiti o simili “La situazione emergenziale è tornata ancora una volta a farsi sentire nei Comuni in cui la Sia gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Questo è il risultato sia di politiche scarne e di una programmazione non lungimirante del passato, che di un atteggiamento disinteressato degli amministratori di Orta Nova che continuano a navigare a vista su un tema cruciale” scrive.

“Alla luce delle ultime notizie” continua “sarebbe opportuno comprendere con quali tempistiche la Aseco (società in house gestita da Acquedotto Pugliese) abbia intenzione di finanziare la costruzione del VI lotto e la riqualificazione degli impianti di contrada Forcone-Cafiero a Cerignola. È importante far luce sulle tempistiche dei suddetti interventi perché nel frattempo i Comuni del comprensorio continuano a soffrire di pesanti disservizi.”

Volpicelli dichiara di essere ferrato sull’argomento e di mirare a fornire dati veritieri e fondati “Di recente il Comune di Orta Nova ha regolarizzato la propria situazione debitoria nei confronti di Sia, ottemperando alle sue richieste economiche e aggiungendo un prestito di € 50.000 per il noleggio dei mezzi di cui il territorio ortese ne gode solo in parte.

Nel corso dell’ultima assemblea dei sindaci di Sia (secondo quanto si evince dal protocollo 639 del 23 gennaio scorso) è emerso che la società consorziata starebbe pensando di esternalizzare il servizio di raccolta rifiuti ingombranti e di altre categorie particolari di rifiuto. Conoscendo le ataviche problematiche di bilancio, è sostenibile questa esternalizzazione? E ancora: quali saranno le ricadute di questa scelta gestionale sulle situazioni specifiche dei singoli Comuni?”

E ancora

“È importante far notare che in un Comune come Orta Nova, ad esempio, le modalità di ritiro dell’ingombrante sono perlopiù sconosciute ai cittadini e questo incide sulla totale assenza di una cultura dello smaltimento idoneo ed adeguato dei rifiuti urbani. Da ciò ne deriva che i rifiuti di grandi dimensioni siano puntualmente abbandonati per strada, così come è facile notare semplicemente passeggiando per le vie delle nostre città; per non parlare della grossa mole di rifiuti industriali e commerciali che incidono negativamente sul funzionamento dei mezzi e quindi del servizio di raccolta.”

Arriva quindi nel comunicato stampa una precisa richiesta da parte del Volpicelli . “In qualità di semplice cittadino vorrei capire come mai il Centro Comunale di Raccolta di Orta Nova sia tuttora chiuso nonostante abbia ricevuto un finanziamento dall’Agenzia Regionale dei Rifiuti per un importo di € 232.000 e altri finanziamenti in passato. Secondo quanto cita il decreto Ager (N°63 dell’8 agosto 2017), i fondi servirebbero anche all’acquisto del materiale per la raccolta differenziata, ma nulla di tutto questo è tuttora visibile ad Orta nova, né si ha contezza di qualche progetto avviato dall’Amministrazione Comunale a riguardo. Al contrario gli amministratori si ritrovano puntualmente a registrare una situazione di emergenza, senza avere voce in capitolo nelle decisioni prese all’interno del Consorzio, in un contesto in cui tutti i Comuni del comprensorio stanno avviando progetti o quanto meno studi di fattibilità per la raccolta differenziata.”

Emerge anche il parere di un operatore ecologico temporaneo ad Orta Nova, certo Gianni Abbattista, condiviso sulla pagina Facebook della consigliera comunale, Iaia Calvio.

“ESSENDO UN OPERATORE ECOLOGICO TEMPORANEO . COME TUTTI ABBIAMO NOTATO CHE LA NOSTRA CITTA’ E’ SPORCA , CE LA PRENDIAMO CON L’AMMINISTRAZIONE, CON IL COMUNE, MA ANCORA ADESSO MI STO RENDENDO CONTO CHE SE ORTA NOVA E’ SPORCA LA COLPA E’ SOLO NOSTRA , IO NON PRENDO LE DIFESE DI NESSUNO , PERCHE’ POLITICAMENTE NON M’INTERESSA NIENTE . IN MOLTI PUNTI DOVE SONO I CASSONETTI DEI RIFIUTI, HO TROVATO MOLTE VOLTE SACCHETTI APPESI AL CASSONETTO VUOTO O BUTTATI A TERRA , COME POTETE NOTARE NELLE FOTO,CHE VI COSTA ALZARE UN ATTIMO IL COPERCHIO E BUTTARLA DENTRO ?”

Il riferimento va quindi alle immagini che accompagnano il post “QUESTE SONO FOTO SCATTATE IERI 07/02/2018 ALLE 6:00 DI MATTINA , QUANDO STAVAMO INIZIANDO IL NOSTRO LAVORO, MA CI VOGLIAMO CIVILIZZARE UN PO’ ? NON FACCIAMO SEMPRE LE SOLITE CRITICHE .POI VOGLIAMO PARLARE DEGLI INGOMBRANTI ( Divani, materassi, reti letto, sedie,pezzi di mobili vecchi) CHE VI COSTA PORTARLI AL DEPOSITO SIA IN VIA STORNARA ? […]”

La tesi dell’operatore quindi “RIPETO QUESTO E’ UN PROBLEMA CHE E’ SEMPRE ESISTITO CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE , NOI DICIAMO NON CI SONO CONTROLLI , QUESTO SARA’ PURE VERO , MA IO PENSO CHE CI DOVREMMO AUTO CONTROLLARE DA SOLI , NON SIAMO BAMBINI CHE CI VUOLE SEMPRE UNO DIETRO AD OGNUNO DI NOI , CERCHIAMO DI PARTECIPARE A TENERE LA NOSTRA CITTA’ VIVIBILE E PULITA . MI SCUSO CON TUTTI MA SONO OSSERVAZIONI CHE UNO DOVREBBE PURE FARE […].”

A cura di Daniela Iannuzzi