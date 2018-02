Collettiva pittura al Parco ‘San Felice’. Si parla anche garganico

Di:

Foggia. In allestimento una interessante ed originale mostra pittorica in quel di Foggia: Precisamente al Centro polivalente di Parco città, alias Parco ‘San Felice’, contenitore di prima grandezza nel panorama delle strutture culturali di ultima generazione presenti nel Capoluogo Dauno. Andranno ‘in scena’ (per modo di dire) quattro artiste provette. Si tratta di Arcangela Campaniello, valente paesaggista ed anche un po’ ritrattista di luoghi e persone caratteristici; si esprime anche nei settori decorativi con l’uso di tecniche e materiali vari; originaria di Rignano Garganico, si è scoperta artista in età matura in quel di Amendola, dove viveva assieme alla famiglia sino a poco tempo fa.

Da anni sulla cresta dell’onda, ha partecipato a parecchie esposizioni pugliesi e nazionali, sia singolarmente che in collettiva. Le faranno compagnia Bakita Demonte, Maria Pia de Stefano e Michela Sepe, non di meno esperte e valenti di lei. La prima, originaria di Cagnano Varano, diplomata all’Accademia, privilegia lo spazio-colore, tutto da riempire e da vivere.

La seconda, foggiana, diplomata all’Accademia, predilige la pittura olio su tela; ha realizzato scenografie e disegni illustrativi per libri. L’ultima, pure foggiana, anticonformista, spazia dalla pittura all’iconografia, all’arte presepiale. Ad inaugurare l’iniziativa, prevista il 16 febbraio prossimo, alle ore 18,30, oltre alle autorità preposte, salirà in cattedra, per il dovuto battesimo di fuoco, il grande maestro Zahi Issa, artista di origine siriana, noto a livello planetario e con fissa dimora, vitale ed operativa, da vari anni nel nostro Capoluogo di provincia.

Lo farà assieme alla critica d’arte, Maria Bianco, altrettanto nota ed apprezzata in ogni dove. La mostra sarà visitabile dal 16 al 27 febbraio, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 17 alle 20,30. Domenica, dalle 10.00 alle 13 e dalle 17,30 alle 20,30.