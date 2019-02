Calcio, pari tra Manfredonia e United Sly

Di:

Gara delicatissima tra Manfredonia e United Sly; entrambe le squadre guadagnano un punto prezioso.

Cronaca: Al 15° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Tristano. Gli avversari non ci stanno a perdere la gara e diventano sempre più pericolosi. Al 24° minuto del 2° tempo, lo United Sly pareggia con rigore di Zotti.

Analisi: Gioco buono del Manfredonia, ottimo della squadra barese. Insufficiente l’arbitraggio.

Commento: Doveva essere una festa di sport il match, invece si è trasformata in scene di violenza; lanci di tafferugli e scontri in campo tra calciatori e tifosi. Il pareggio sta stretto ai sipontini, ma non era semplice vincere contro la prima in classifica. Domenica prossima il Manfredonia affronterà in trasferta il Canosa.

Formazioni:

United Sly: Loliva, Ancona, Clementini, Lorusso, Loseto Ivan, Diagne, De Vezze, Colella, Zotti, Lacarra, Manzari. All.: Quarto Nicola.

A Disposizione: Franco, Martino, Azzariti, Loseto Fabio, Turito, Taal, Salvati, Amoruso.

Manfredonia: Ciribe, Monaco, Tristano, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Cicerelli, Grumo, Stoppiello, Mastropasqua. All.: Agnelli Luigi.

A Disposizione: Pipoli, Granatiero, Rubino, Simone, Lupoli, Roberto, Lauriola, Santoro, Pelosi.

Arbitro: Nico Valentini (Sezione Di Brindisi.)

Risultati altre gare

Borgorosso Molfetta-Canosa 1-1

Real Sannicandro-GC Cerignola 3-0

Virtus Andria-Nuova Daunia 1-0

Foggia Incedit-Soccer Modugno 2-2

Calcio Palo-Sport Lucera 0-3 (a tavolino)

Stornarella-Virtus Molfetta 6-1

Ideale Bari-FC Manfredonia 1-1

Manfredonia-United Sly 1-1

Classifica

United Sly 56

Manfredonia 53

Canosa 45

Stornarella 38

Borgorosso Molfetta 35

Sport Lucera 32

Real Sannicandro 31

Soccer Modugno 27

Virtus Andria 24

Ideale Bari 23

Virtus Molfetta 22

FC Manfredonia 19

Nuova Daunia 18

Foggia Incedit 18

GC Cerignola 13(-1 pen.)

Calcio Palo 3

Prossimo turno, 21° giornata

FC Manfredonia-Borgorosso Molfetta

United Sly-Foggia Incedit

Nuova Daunia-Ideale Bari

Canosa-Manfredonia

Virtus Molfetta-Calcio Palo

Soccer Modugno-Real Sannicandro

GC Cerignola-Stornarella

Sport Lucera-Virtus Andria

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 09.02.2019