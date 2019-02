L’ira dei pescatori: “Ci tolgono il mercato ittico per i laboratori di Carnevale”

Di:

Manfredonia, 11 febbraio 2019. Clima teso questa mattina al Mercato Ittico di Manfredonia. Due volanti della Polizia Municipale, accompagnate dal dirigente comunale Sipontina Ciuffreda, hanno dato ordine ai pescatori presenti di sgomberare l’edificio per lasciar spazio ai laboratori del Carnevale: «Sono arrivati questa mattina otto operatori della polizia municipale e la signora Ciuffreda, con tono minaccioso, ci ha ordinato di consegnare loro le chiavi dello stabilimento. Tutto ciò è assurdo, la nostra categoria è al lastrico ma il Carnevale sembra essere più importante», affermano i pescatori testimoni della vicenda, attualmente in protesta per i permessi del rossetto. Tale disposizione rientra nell’autorità del Comune? No, secondo l’opinione dell’avvocato Lorenzo Troiano: «Le chiavi di questo edificio appartengono alle società cooperative che qui operano. Voglio precisare che solamente l’autorità portuale ha tale potere. Già sabato mattina alcuni dipendenti del Comune mi hanno chiamato avvisandomi della cosa, ma c’era un iter da seguire prima di consegnare, in maniera del tutto tranquilla, le chiavi dello stabilimento. Avevamo concordato di fare questa mattina alle ore 12.00 un inventario degli oggetti di valore presenti nell’edificio perché, in caso fosse successo qualcosa, ne sarebbe stato responsabile personalmente il custode. Invece si sono presentati qui in maniera del tutto arbitraria e non dovevano permettersi. Riguardo il diritto delle cooperative di restare qui, c’è stato un accordo tra i rappresentanti della categoria e il concessionario, cioè il Comune: le cooperative si impegnavano al rilascio bonario dell’edificio nel momento in cui fosse stato decretato il vincitore della nuova gara. Non sappiamo nulla sui risultati della gara, solo che c’è un vincitore ma che non c’è ancora nulla di concreto. Il Comune tuttavia aveva già denunciato penalmente tutti i presidenti delle cooperative e, nel corso della transizione, fu accordato il ritiro di quelle denunce. Cosa mai avvenuta poiché, tecnicamente, procedendo d’ufficio la cosa è impossibile. Si è trattata quindi di una presa in giro.» Come si può leggere nell’accordo bonario tra le due parti infatti, l’ente comunale dichiara di rinunciare ad ogni possibile azione in sede civile a condizione di un versamento, da parte dei presidenti delle cooperative, di un rimborso spese (regolarmente già pagato) per le utenze del mercato ittico.

L’assessore Innocenza Starace è giunta sul posto per ascoltare le ragioni dei pescatori: «Questo accadimento interrompe un percorso che avevamo intrapreso basato sul dialogo. Non mi aspettavo che si arrivasse ad una cosa del genere oggi, poiché erano in corso delle transazioni con il Comune, e non è nelle mie corde. Non vi nascondo che ho pensato anche alle dimissioni, nel caso il sindaco non darà ascolto alle mie ragioni e non mi permetterà di svolgere il mio ruolo politico. Sono fiduciosa ancora una volta che il dialogo potrà servire ed essere utile a questa categoria che amo molto.»

I pescatori hanno le idee chiare: «Questo è un atto provocatorio che viene da due settimane di sciopero da parte dei pescatori per altri motivi, quali il blocco dei permessi del rossetto. In questo periodo di rimostranze nessun esponente di alcun partito politico è venuto a darci supporto, al di fuori di Innocenza Starace che ringraziamo».