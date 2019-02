Meteo Puglia: localmente instabile, più freddo dalla sera

Di:

Con l’anticiclone disteso lungo i meridiani tra la Penisola Iberica e le Isole Britanniche, una saccatura colma d’aria fredda di origine artica raggiunge l’Italia, innescando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni meridionali. Giornata instabile su Molise, Basilicata e Puglia con rovesci e piovaschi sparsi, più frequenti dapprima sui settori interni occidentali – in particolare sull’ovest Lucania e sull’Isernino – poi lungo la fascia adriatica. Venti moderati, localmente tesi, in progressiva rotazione da Libeccio a Maestrale nella seconda parte della giornata. Temperature in temporaneo rialzo sui settori meridionali della Puglia, in calo altrove, più marcato dal pomeriggio/sera. Mari mossi o molto mossi.

Martedì 12 Febbraio Nuovo peggioramento da Nord con neve a quote collinari

MARTEDI’: correnti fredde in discesa dai Balcani daranno luogo ad una giornata all%u2019insegna della spiccata variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise. Schiarite alternate ad annuvolamenti con qualche rovescio più probabile sul versante adriatico ed i settori appenninici orientali. Fiocchi di neve fino a quote collinari. Temperature in sensibile calo. Venti sostenuti settentrionali con mare Adriatico tendente a molto mosso, mosso lo Ionio.

Mercoledì 13 Febbraio Variabilità con qualche rovescio, nevoso fino a quote collinari

MERCOLEDI’: irregolarmente nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise con occasione per qualche acquazzone su aree costiere e pianeggianti. Locali nevicate fino a quote collinari. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti forti settentrionali. Mare Adriatico molto mosso o agitato, mosso lo Ionio.