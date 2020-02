“A Manfredonia e in Provincia ci si diverte a infangare il territorio: basta, pensiamo al futuro”

Manfredonia, 11 febbraio 2020. “Una città, una Provincia, dove ci si impegna ad evidenziarle esclusivamente per motivi di mafia, giustizia, criminalità e politica, il tutto trascurando le risorse le potenzialità del territorio. Ormai da oltre tre anni è così“.

Lo scrive a StatoQuotidiano l’imprenditore Antonello Scarlatella.

“Ogni giorno un bollettino di guerra vi è ad esempio una testata giornalistica on line (non questa) che io chiamo: ‘il bollettino di cronaca giudiziaria’…. è praticamente il megafono di tutti i problemi della provincia, nel mondo.”

“Ci si diverte quasi ad infangare ogni giorno l’intero territorio”

“A mio modesto avviso – scrive Scarlatella – in provincia di Foggia, a Manfredonia, ci si diverte ormai ad infangare l’intero territorio. Tutto questo con l’aggravante di pensare solo a distruggerlo, come se infangarlo mediaticamente possa in qualche modo aiutarlo a risorgere”. “Fin quando poi questi articoli vengono pubblicati da politici, beh sappiamo che il loro grado di cultura non eccelle….si venderebbero anche l’anima al diavolo come nel famoso film di Totò per un po’ di potere e visibilità”. “Quando però certi articoli vengono evidenziati, pubblicati da giornalisti di elevata età c’è da chiedersi: ‘ma questa gente….quale obbiettivi ha, la distruzione e la desertificazione del territorio, è mossa solo da rancori personali?‘. Misuriamo le cose”.

“Nella prima ipotesi saremmo nell’ignoranza più assoluta, nella seconda significa prendere in ostaggio una intera città, fare leva su di essa e sull’intera cittadinanza per motivi personali, rancori, odi, liti passate. Il nostro territorio ogni giorno si desertifica di menti lasciando sempre più spazio a queste menti pensanti e scriventi ormai bollite e stracotte, senza alcuna visione per il futuro capace solo di inseguire i fantasmi del passato. In altre città sarebbero degli emarginati, degli esclusi”. “Giro tantissime città Italiane. Quando sentono che vengo da Manfredonia e dalla provincia di Foggia….iniziano le facce preoccupate, gli sguardi bassi e come ti volti senti, li senti confabulare frasi veramente tristi e toccanti. Come se fossimo degli appestati”.

“Una umiliazione ormai continua e costante”.

“Si perché i cervelli bolliti non si rendono conto che, chi non ci conosce non fa distinzioni, ci mette tutti nel frullatore. Manfredonia, Foggia, cari sputtanatori di territorio non hanno più o meno problemi di altre città Italiane. Voi pensate che in comuni del nord non ci siano infiltrazioni mafiose? Che non ci siano problemi di bilancio, non ci siano problemi sociali che non ci siano problemi di criminalità? Provate a vedere se la classe dirigente, i cittadini di quelle città permettono la macelleria mediatica a cui assistiamo tutti i giorni”.

“Io sono certo che per strada li prenderebbero a calci in culo, li eviterebbero. Svegliamoci….diversamente Manfredonia tra una quindicina di anni non arriverà a 20mila abitanti”. “Spero che il mio caro amico Giuseppe de Filippo, direttore di questa testata giornalistica pubblichi questo mio testo…alquanto duro”, conclude Antonello Scarlatella nel testo.