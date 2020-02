Circolava con carico di pellet appena rubato a Foggia: arrestato

Tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante di, in servizio di controllo del territorio. Appena ricevuta dalla Questura la nota di ricerche di un rimorchio con un intero carico di pellet trafugato a Foggia poche ore prima, gli agenti del Commissariato hanno dato luogo ad una perlustrazione dei siti periferici della cittadina per monitorare eventuali movimenti sospetti. A 15 km dal centro abitato, in località “Contrada Moscella” frazione di Cerignola i poliziotti notavano nei pressi di un tratturo, occultato tra la vegetazione, il mezzo della ditta Nothegger con sede a Bari, il cui furto era stato denunciato poche ore prima (alle ore 08:20) alla Questura di Foggia .

Peraltro, il mezzo compendio di furto risultava essere stato trainato da una trattrice agricola di marca Scania gravata da fermo amministrativo (Art 214 C.D.S.), eseguito dalla sottosezione Autostradale di Orvieto (TR), con targhe di copertura. Sequestrata la trattrice agricola e le targhe posticce e contraffatte, provento anch’esse di furto, che già erano state applicate al mezzo per consentire la circolazione dello stesso sino ad altra destinazione. Il semirimorchio completo di cassa e carico, è stato riconsegnato al denunciante e autista della predetta ditta Nothegger con sede a Bari. Nel corso della perlustrazione dei luoghi prossimi al rinvenimento dei mezzi gli operatori della Squadra Volante, presso un cumulo di detriti e materiale ferroso, ha rinvenuto una paletta segnaletica del tipo in uso alle forze di polizia. Su questo aspetto sono in corso approfondimenti investigativi.