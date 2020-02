“Condizioni meteo avverse”. A Foggia disposta chiusura cimitero e villa comunale

. Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha firmato l’ordinanza contingibile ed urgente, in considerazione dell’allerta allerta n. 1/2 del 10.02.2020 prot. AOO_26_1453, diramato dalla Protezione Civile regionale con la previsione di raffiche di burrasca forte per la zona di allerta Puglia B – Tavoliere e Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nella quale rientra il territorio del Comune di Foggia, con validità dalle ore 18:00 del 10.02.2020 per le successive 24-36 ore, con la quale ha ordinato la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della Villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili (come le tumulazioni) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse.. L’Ordinanza sindacale raccomanda altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto.