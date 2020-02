Emergenza criminalità a Foggia, replica La Salandra e Di Giuseppe al PD

Emergenza criminalità, i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, unitamente all’On. Franco Di Giuseppe, replicano al Partito Democratico

“Ci sono momenti in cui la polemica politica dovrebbe essere silenziata, privilegiando la responsabilità. Ci sono occasioni in cui l’unità politica, al netto delle posizioni di ciascuno, dovrebbe valere di più di una sortita finalizzata a guadagnare un po’ di visibilità mediatica. La legalità e la sicurezza sono ambiti che impongono questa linea. O che quantomeno dovrebbero suggerirla come buona prassi. Il Partito Democratico, forse già in preda alla trance agonistica da campagna elettorale per le regionali, pare ignorare questi basilari principi. La conferenza stampa tenuta per incrociare i guantoni con il sindaco e la maggioranza di centrodestra in vista del Consiglio comunale monotematico dedicato all’emergenza criminalità lo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio. Nessuna volontà di partecipare alla stesura di una mozione unitaria, smentita clamorosa di tutto il lavoro corale tenuto in Conferenza dei capigruppo, attacchi senza alcun fondamento e proposte già contenute nell’attività condotta dalle altre forze politiche sono la dimostrazione di una strumentalizzazione che va censurata senza indugio né attenuanti.

Sottolineare e valorizzare l’unità politica ed istituzionale, specie su un terreno così delicato e decisivo per lo sviluppo di una comunità, vale più di un titolo sui giornali, più di una intervista televisiva, più di uno spot sui social. Fratelli d’Italia, in questo senso, non ha mai fatto mancare il proprio contributo al raggiungimento di questo obiettivo, che non è una spilletta da appuntarsi sul bavero della giacca ma sostegno concreto allo straordinario lavoro svolto dalla ‘Squadra Stato’. Perché se la politica si divide per motivazioni di polemica politico-elettorale, anche la battaglia dello Stato sarà più difficile e anche gli sforzi dei massimi organi istituzionali e delle stesse Forze dell’Ordine saranno più deboli. Non può esserci spazio per le divisioni nel contrasto a mafia e criminalità, per la diffusione di una sana cultura della legalità. Non può esserci spazio per contrapposizioni quando la partita è così importante.

Non è in questo modo che il PD difenderà Foggia da chi vuole calpestarla e violentarla. Non è così che il PD dimostrerà di essere dalla parte della legalità. In questo modo il suo gruppo consiliare ed i suoi dirigenti cittadini e provinciali dimostrano soltanto una vocazione a strumentalizzare qualunque cosa per provare a racimolare un po’ di voti. Esattamente ciò che non si dovrebbe fare in queste circostanze.

Spero, come cittadino prima ancora che come dirigente politico e di partito, che il Partito Democratico possa rinsavire e recuperare un minimo di coerenza rispetto alle cose dette durante le numerose Conferenze dei capigruppo, in modo da rendere il Consiglio comunale sull’emergenza criminalità per davvero un momento di unità reale da contrapporre alla violenza della delinquenza e della criminalità organizzata. Diversamente, sia pure con dispiacere, saremo costretti a prendere atto che per il PD un tema come quello della sicurezza e della legalità non è altro che un palchetto dal quale provare ad improvvisare un comizio urlato. Con tanti saluti al profilo che una forza politica responsabile e seria dovrebbe tenere”.