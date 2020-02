Facile come rubare.. i broccoli a un bambino. Accade a Foggia

, 11 febbraio 2020. Non c’è pace neanche per le verdure. Arubano anche quelle. È accaduto all’orto didattico di, nel cuore e polmone verde di Parco San Felice. A denunciarlo è stata l’associazione Parcocittà con un post pubblicato sulla sua pagina social di facebook. Un progetto ideato dall’associazione e curato da alcuni bambini che con Parcocittà stavano imparando a coltivare e perciò amare la terra, la natura e frutti che dona lavorandola con amore, dedizione, pazienza e tanto entusiasmo.

Di seguito il post poc’anzi detto. “L’Arsenio Lupin dei poveri ha colpito ancora l’ortodidattico dove i nostri piccini stavano aspettando di raccogliere il frutto del loro lavoro e della loro pazienza. Non un’ottima lezione per i nostri bambini, che ancora una volta non potranno portare a termine il laboratorio “Ortoincittà” con la fase della raccolta dei frutti, a causa di questi furfantelli.”

A cura di Nico Baratta, Foggia 11 febbraio 2020