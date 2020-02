Forza Italia contro l’amministrazione Miglio e le sue linee programmatiche

“Alla luce di quanto si è visto nell’ ultimo consiglio comunale bisogna riconoscere che ci vuole un grande coraggio per presentare le linee programmatiche di mandato con oltre due mesi di ritardo oltre il termine di 120 giorni previsti dallo Statuto comunale e farlo passare come una cosa normale”. Il gruppo di Forza Italia di S. Severo commenta l’esito del consiglio comunale in cui non ha votato, unico partito, le linee programmatiche presentate dal sindaco

“Poiché nelle linee programmatiche non sono state individuate le risorse necessarie, conoscendo le limitate possibilità economiche del Comune, ci sembra difficile che molte azioni possano essere realizzate. Ma staremo a vedere. Non si può affermare di voler mettere al centro i bisogni dei cittadini, di voler individuare spazi adeguati che contengano servizi omogenei per ridurre gli spostamenti dei cittadini e degli addetti e poi, progettare la nuova sede dell’Asl in via Castelnuovo distante anni luce dall’Ospedale. A prendere sul serio la volontà annunciata dall’amministrazione di voler ridurre gli spostamenti e mettere al centro i bisogni dei cittadini, ci si aspetterebbe una situazione modello San Giovanni Rotondo con Poliambulatorio e servizi sanitari a pochi metri dall’Ospedale, non una progettazione che aumenta il disagio dei cittadini e condannerà definitivamente la sanità a San Severo in quanto il nuovo assetto comporterà un depotenziamento dell’Ospedale, che non fa escludere che saranno murati altri reparti come è già accaduto per il Poliambulatorio di via Turati. Ci sembra doveroso dare una spiegazione ai cittadini che saranno costretti in futuro ad avere dei servizi decentrati, lontani dal centro e soprattutto potranno perdere in via definitiva l’Ospedale come il Poliambulatorio di via Turati”. Nella nota stampa precisano. “Qualcuno potrebbe pensare che siamo contrari al Poliambulatorio, tutt’altro. Siamo dell’avviso che il potenziamento dei sevizi va fatto ma accentrandoli e rendendoli più efficienti, realizzando una gestione più economica e con meno perdite di tempo per i cittadini. E non è sicuramente realizzando il poliambulatorio in via Castelnuovo che sarà possibile ottenere questi risultati”.

Il partito ritiene che la votazione di chi l’ha lasciato passare in consiglio comunale “legittimi” il ritardo: “Il nostro gruppo giovani è indignato per quanto è accaduto nell’ultimo consiglio comunale, e si chiede: ma i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno votato le linee programmatiche si sono resi conto che oltre ad approvare le linee programmatiche hanno legittimato il ritardo con cui sono state presentate? Noi unico partito che, partendo da queste considerazioni, ha espresso voto contrario deciso insieme alla nostra base dopo averla adeguatamente informata, continueremo la nostra azione di opposizione per difendere i diritti dei nostri elettori e di tutti i cittadini e proporremo di volta in volta le azioni più opportune”.