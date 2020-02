Furto a RMF s.r.l. a Trezzano sul Naviglio, arrestato 34enne di Manfredonia

, 11 febbraio 2020. Un 34enne di(L.L., classe 1986), è stato interessato dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con un 47enne di, B.C., dopo la relativa emissione dal Tribunale Ordinario di Milano,Sezione Gip. L’ordinanza è stata eseguita, come confermato a, dai(il Comando Compagnia di riferimento è quello di). I due uomini, entrambi censurati, sono stati “ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, avvenuto lo scorso 15 novembre 2019 ai danni della ditta ‘RMF s.r.l.’ (operante settore edile), sita in Trezzano sul Naviglio“.

Come confermato dai Carabinieri, “I due uomini, dopo essersi introdotti nell’azienda, dopo aver scassinato la porta, rubarono attrezzatura edile del valore di circa 5.000 euro, dandosi poi a precipitosa fuga a bordo di una Citroen C3”. In seguito le indagini, anche “attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza privati e comunali”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it