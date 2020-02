Gestione “Anna Rizzi” Manfredonia, Preverin delibera “Affidamento in concessione per 10 anni”

, 11 febbraio 2020. Affidamento indella casa di riposo ““, sita a Manfredonia, per la durata di 10 anni. E’ l’oggetto dell’avviso pubblico di preinformazione e manifestazione di interesse approvato con recente delibera a firma dell’attuale Commissario Straordinario, dottor

Come si evince dalla deliberazione in oggetto, “a mezzo precedente atto, fu deliberato di assicurare i servizi socio-assistenziali all’interno dell’Asp Smar, indicendo gara d’appalto per la quale risulto’ vincitore e assegnatario il Consorzio Re Manfredi, con sede in Manfredonia. Allo stato attuale, il servizio viene affidato allo stesso Consorzio a tempo determinato per brevi periodi di tempo, creando una condizione di incertezza nella gestione della struttura. Sulla base della documentazione, fino ad ora acquisita – scrive il Commissario straordinario nell’atto – la gestione, così strutturata, è a somma negativa, poichè la totalità delle entrate non è sufficiente a coprire le spese correnti e si rende necessario, temporaneamente, individuare uno strumento che renda possibile iniziare il percorso che porti al pareggio o alla creazione di un utile di gestione; l’organizzazione amministrativa dell’Ente, con un numero molto ridotto di unità lavorative in servizio effettivo rende necessaria l’individuazione di un soggetto che possa garantire la prosecuzione dell’attività della Casa di Riposo Anna Rizzi anche nella forma della concessione“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it