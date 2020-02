L’Arma dei Carabinieri e la “Cultura della Legalità” a San Giovanni Rotondo

. L’incontro si è svolto con alcune classi dell’Istituto, precisamente con gli alunni di 3^ e 5^ elementare. Oggetto centrale della conferenza è stato il delicatissimo tema del Bullismo, fenomeno che ormai da tempo prevale nelle scuole e tra i bambini. Attraverso numerosi fumetti e diversi video animati, è stato spiegato ai bambini il modo in cui il bullismo si diffonde e sono stati dati consigli su come combatterlo e contrastarlo. Inoltre, si è parlato del web e dei social network, un mondo parallelo utile per facilitare la comunicazione tra persone ma, allo stesso tempo, pericoloso se usato in modo errato e senza le opportune precauzioni. Sono stati, dunque, esortati i bambini più volte a dialogare tra loro, a parlare con gli insegnanti e con i genitori, ad aiutarsi l’un l’altro facendo gruppo e, qualora necessario, a contattare l’Istituzione, la quale è sempre presente e vicina al cittadino. Partecipazione attiva dei bambini che, con le loro numerosissime domande e con non pochi spunti di riflessione, hanno reso il dibattito interessante. L’incontro si è concluso positivamente con l’apprezzamento degli alunni e dei docenti dell’Istituto per il lavoro svolto quotidianamente dall’Arma.