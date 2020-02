“Legalità: la luce nel baratro del degrado” a Foggia

. Parte da questo assunto di base la manifestazione promossa dall’Associazione Qualità della Vita dei giovedì 20 febbraio alle ore 18 alla Sala Mazza del Museo Civico intitolata “Legalità: la luce nel baratro del degrado”, che vedrà gli interventi, con la moderazione dell’avvocato Fabio Filograsso, vicepresidente dell’AqV, dell’avvocato Luigi Miranda, presidente dell’AqV, Associazione Qualità della Vita, dell’onorevole Luigi D’Eramo, deputato della Repubblica, di Marco Pirone autore del libro “Occhi lucidi nascere a Scampia” e di Antonio Taurino, esperto di Sicurezza partecipata.Marco Pirone conosce giovanissimo le piazze di spaccio camorristiche di Scampia e il mondo della droga. Si infila nelle maglie più strette della dipendenza e della lotta per liberarsene. Cobret, cocaina, cattive amicizie nella criminalità organizzata. Ma a Scampia non si è soli. Pirone ha deciso di vivere e non di morire, si è disintossicato e ha cambiato la sua vita, come racconta nel suo commovente libro autobiografico, di cui parlerà a Foggia.“Il percorso della legalità si incrocia spesso con un passato pesante, da cui ci si può riscattare- rimarca l’avvocato Luigi Miranda- Il convegno dell’AqV nasce dalla consapevolezza, nel solco della reazione della società civile rispetto agli avvenimenti di inizio anno che un cambiamento è possibile, se non lasciamo nessuno indietro.”.