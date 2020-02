Manfredonia – Foggia, 24 aerogeneratori per impianto fonte eolica: no compatibilità ambientale

, 11 febbraio 2020. Nella seduta odierna, laha espresso, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da ventiquattro (24) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 130,2 MWe, da realizzare nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia, e relative opere di connessione alla, proponente società. L’Esecutivo ha richiesto, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di che trattasi, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni., così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP” e che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^La Giunta regionale ha espresso, per quanto di propria competenza, , giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da tredici (13) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 54,60 MWe, da realizzare nei comuni di Cerignola (FG) e Stornara(FG), e relative opere di connessione alla RTN, proponente società Torre Giulia Wind S.r.l., c.so Venezia, 37 – Milano. L’Esecutivo ha inoltre richiesto che, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di che trattasi, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.Nell’atto, la Giunta pugliese precisa che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente menzionato che “ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP” e cheil presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.