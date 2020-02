Manfredonia-Foggia, il treno marmotta

Il treno tra Foggia e Manfredonia come la marmotta: il noto roditore a settembre si ritira in letargo per risvegliarsi a primavera inoltrata. Così il treno che collega Manfredonia con Foggia: a settembre si ritira per riapparire sulle rotaie che corrono verso il golfo nove mesi dopo. Funziona solo in estate a servizio dei bagnanti che dall’entroterrasi riversano sulle spiagge di Siponto e Manfredonia. Come se tutta la variegata moltitudine di persone dalle più diversificate attività, che si sposta tra Manfredonia punta avanzata del Gargano, e il capoluogo, vivessero solo d’estate e in autunno rimanessero chiuse in casa, in letargo. Un ingiustificato stop all’uso del treno che ha gravi ripercussioni anche sulle attività economiche dell’area.

Stando a quanto afferma il WWF di Foggia, quella di fermare la tratta ferroviaria per nove mesi all’anno, in autunno e in inverno, risponderebbe ad una manovra del tutto utilitaristica. Il WWF lo spiega nella petizione indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “La tratta ferroviaria che collega la prima e la terza città della Capitanata, oggi è colpevolmente sottoutilizzata a causa della decisione di Trenitalia, avallata dalla Regione Puglia, di sostituire per nove mesi all’anno le sei corse ferroviarie giornaliere dei mesi estivi con altrettante corse automobilistich e, ricevendo però in pagamento dalla Regione la tariffa prevista per il treno. Ogni giorno, alle 6 corse automobilistich e sostitutive di Trenitalia si aggiungono altre 11 con autobus gestite dalla SITA, con tempi di percorrenza del 50% più lunghi rispetto al treno. Questa irrazionale sovrapposizione comporta che spesso le corse sostitutive di Trenitalia e gli autobus SITA partano a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, lasciando invece scoperti altri orari della giornata”.

Diciasette corse giornaliere di autobus dicono che l’utenza non manca; diciassette corse giornaliere mal distribuite con gravi ripercussioni sul volume del traffico sulla statale 89, sull’inquinamen to e sui pericoli incombenti. Mentre si lascia completamente inutilizzata la ferrovia che corre pressoché in parallelo perfettamente funzionante e manutenuta. Però è stata costruita una stazione la cui presenza in piena campagna che non seve a nulla e a nessuno. Soldi buttati. Uno spreco di denaro pubblico, della Regione Puglia nello specifico, che si aggiunge a quello per tenere in corsa gli automezzi su gomma. Si parla tanto di “mobilità sostenibile”, “impatto ambientale”, “contenimento dei costi”: ebbene quel che avviene sul collegamento Manfredonia-Fog gia è il contrario di tutti quei proclami e soprattutto dell’elementare buonsenso.

Da più parti si chiede di sbloccare quei famosi cinquanta milioni di euro già stanziati per essere impiegati sul fantomatico treno-tram da innestare sulla Foggia-Manfredo nia (dove sono finiti?), e di investirli per razionalizzare e potenziare il servizio di trasporto pubblico da estendere anche sul Gargano magari collaborando con le Ferrovie del Gargano per la prosecuzione della linea ferroviaria che fa il periplo del promontorio fino a Calenella, tra Rodi e Peschici. Oltre a rendere un importante servizio di trasporto alla gente del luogo, costituirebbe il potenziamento di una attrazione turistica di grande successo.