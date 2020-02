Manfredonia, ispettori ambientali Civilis Endas scoprono discarica di amianto

La pattuglia di servizio deglicoordinati dal comandantedurante il controllo del territorio nella valle di mezzanotte a nord dell’area industriale dopo lahanno fatto una macabra scoperta: numerose lastre di eternit sbriciolato in parte abbandonato in un terreno a pascolo. Subito allertati i

L’amianto viene definito materiale “ubiquitario”: perché era usato per millanta usi e si trovava, e si trova ancor oggi, praticamente dappertutto. Specie quando è abbandonato – ma non solo – costituisce una grave minaccia per l’ambiente e per la salute pubblica. Soprattutto perché anche in questa veste – le famigerate lastre Eternit – è diffusissimo, nonché particolarmente degradato, come si può notare facilmente facendo un semplice giro per le campagne di varie zone d’Italia. L’amianto abbandonato crea precisi e stringenti obblighi di rimozione, in capo a vari soggetti. Uno dei quali è il sindaco. E quando gli obblighi gravanti su questa figura vengono violati, scatta il reato e, quindi, la pena. Lo ha confermato pochi giorni fa la Corte di Cassazione pochi giorni fa.

Il comandante Marasco conclude “Insomma, l’amianto abbandonato fa male alla qualità di vita di chi abbia la mala sorte di ritrovarselo di fianco a casa, a prescindere dall’insorgenza di una malattia. E’ un danno, insomma: e come tale va risarcito. Ma, evidentemente, non è proprio un toccasana neanche per chi abbia un obbligo giuridico di intervenire a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, di fronte a ripetute e formali richieste di intervento, si volti dall’altra parte”.