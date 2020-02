Manfredonia, “Prigioniero in guerra, anche in Siberia”. Figlio scrive al padre “Auguri per i tuoi 99 anni”

, 11 febbraio 2020. Un figlio scrive al padre augurandogli “buon compleanno” per i suoi 99 anni. “Sono il signorda Manfredonia, figlio di. Vorrei fare gli auguri a mio padre che compie 99 anni. 99 anni, dopo aver patito la seconda Guerra Mondiale, e dopo essere stato fatto prigioniero per 7, di cui 3 anni in Siberia, dove fu dato per disperso”.

Poi il ricordo: “Vorrei che si pensasse a mio padre come il grande casaro della vecchia tradizione della mozzarella di Bufala. Negli anni ’60 in poi tutti lo ricordano come u masser, o jnner in dialetto. Mio padre portava le mozzarelle di bufala da Mondelli in piazzetta del Mercato. Credo uno dei pionieri della mozzarella di Bufala in Capitanata. Non è ruffianeria: è la vera storia di Gennaro, detto jnner in dialetto. Auguri da i tuoi figli e spero da chi ti ha conosciuto”, conclude il sig. Giacomo.