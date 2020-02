Manfredonia. Realizzazione nuova RSA di 38 posti letto, Tar favorevole per la “Santa Chiara” onlus

Bari/Manfredonia, 10 febbraio 2020. ”In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento del diniego tardivo opposto dalla Regione Puglia e successivamente recepito dal Comune di Manfredonia, accertandosi peraltro che, alla stregua dell’art. 29, comma 7-bis, del regolamento regionale 2 maggio 2017 n. 9, l’autorizzazione ai posti letto come da domanda presentata deve intendersi rilasciata (anche in condizione di temporaneo esubero), in attesa della puntuale rideterminazione del fabbisogno, alla luce della nuova organizzazione data dalla Regione Puglia a siffatte strutture“. Con recente atto, il TAR Puglia di Bari, sezione II, definitivamente pronunciandosi, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società cooperativa sociale “Santa Chiara” O.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Follieri, avv. Ilde Follieri, e avv. Francesco Follieri, contro la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Scagliola, il Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Siponta Totaro, l’ASL Foggia, non costituita in giudizio. Accogliendo in parte il ricorso, “nei sensi di cui in motivazione”, il Tar ha per l’effetto annullato i provvedimenti di diniego impugnati.

In particolare, con il ricorso la citata cooperativa aveva chiesto l’annullamento:

“- del provvedimento del Comune di Manfredonia del 9 aprile 2019, prot. n. 13133, con la quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione della società cooperativa sociale “Santa Chiara” O.n.l.u.s. R.S.A. alla realizzazione di 38 posti letto, di cui 16 Nucleo Alzheimer, di trasformazione parziale della sua R.S.A.A., sita a Manfredonia alla via Lago Salso n. 3; – della presupposta nota della Regione Puglia, dipartimento “Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”, prot. n. AOO-183/4225 del 1° aprile 2019, di diniego alla formazione del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni; – della presupposta nota del Comune di Manfredonia del 25 marzo 2019, prot. n. 11038, di diniego alla formazione del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni; – nonché, ove occorra, della delibera di Giunta regionale della Puglia n. 2037 del 7 novembre 2013, nella parte in cui stabilisce l’obbligo di verifica di compatibilità alla stregua del fabbisogno di assistenza, alla luce dei parametri predefiniti”. Infine, la cooperativa sociale “Santa Chiara” Onlus di Manfredonia, con il ricorso, aveva chiesto la condanna del Comune di Manfredonia (FG) a rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione della R.S.A. da 38 posti letto, di cui 16 Nucleo Alzheimer, richiesta dalla citata società cooperativa, o, in alternativa, della Regione Puglia e, ove occorra, della A.S.L. FG, a rilasciare il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione della R.S.A. da 38 posti letto, di cui 16 Nucleo Alzheimer, richiesta dalla citata cooperativa sociale, nel Comune di Manfredonia (FG), e, comunque, della Regione Puglia ad includere nell’atto ricognitivo i 38 posti-letto di R.S.A., di cui 16 Nucleo Alzheimer, richiesti dalla società tra i posti-letto inclusi nel nuovo fabbisogno di accreditamento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, r.r. n. 4/2019.

