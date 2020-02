Mattinata, “Diversi corrimano sono stati divelti e segati con motosega”

“Dopo la segnalazione pervenutaci nei giorni scorsi, stamattina è stato fatto un sopralluogo lungo in sentiero delle orchidee spontanee che sale a. Confermo che la notizia è fondata. Diversi corrimano sono stati divelti e segati con motosega, quelli meglio conservati, mentre altri già in passato erano stati sfondati dagli armenti al pascolo. La mancata manutenzione in questi anni aveva già di suo rovinate le staccionate.

30.000 €uro stanziati dal FAI dopo la campagna Luoghi del Cuore 2013, la cui destinazione già in origine sembrava sproporzionata e discutibile, sono comunque andati vanificati dal vandalismo imperante! Noi non vogliamo desistere, ma resistere, resistere, resistere!”.

Lo riparta pagina Facebook Alènn, Sensazioni di un Territorio.