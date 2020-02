Pantera nel Foggiano, eseguiti gli esami sulla capra sgozzata

Nelle campagne in prossimità di San Severo era stata recuperata settimane fa la carcassa di una: le indagini genetiche svolte dal Laboratorio nazionale di Medicina forense veterinaria. I campioni sono stati esaminati nel Laboratorio di Diagnostica Molecolare del Centro di Referenza per la Medicina Forense Veterinaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana di via Appia Nuova a Ciampino.

“I risultati – dichiara il direttore generale dell’istituto del centro Italia, dottor Ugo Della Marta- sono stati inviati, appena terminate le analisi, all’Istituto Zooprofilattico di Foggia che aveva prelevato il materiale”. “Le analisi conclude Della Marta, hanno evidenziato la presenza di DNA proveniente da almeno tre diversi cani. Mentre la ricerca del Dna di felide ha dato esito negativo”.

Solo ieri i carabinieri di San Severo avevano smentito avvistamenti credibili nelle campagne della “Città dei Campanili” da oltre 20 giorni. Le ricerche da parte degli inquirenti sembrano ormai concentrate da giorni nel territorio compreso tra Lesina, Poggio Imperiale e San Nicadro Gargano. Da sottolineare il fatto che, anche in queste zone, non sono stati trovati finora segni di animali predati dal felino ma solo impronte.

Fonte: Il Caffè.TV