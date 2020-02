Sanremo, Manfredonia c’è con Pietro Le Noci. Hair style per Boss Doms

, 11 febbraio 2020. Manfredonia presente al, grazie alla partecipazione di, hair stylist di origini sipontine. Durante le cinque giornate del festival, Le Noci è entrato a far parte nello staff hair style di, che, con il truccatore, hanno truccato e si sono occupati dell’acconciatura di, produttore discografico, dj, chitarrista, compositore, arrangiatore e fonico. Nato a Roma nel 1988, Boss Doms (all’anagrafe Edoardo Manozzi) è conosciuto principalmente negli ambienti musicali per aver lavorato con. Un’esibizione di puro make up è stata del resto quella tra Boss Doms e Lauro fin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston.

“Sono veramente onorato di essere entrato a far parte di uno staff di così alto livello”, ha detto l’hair stylist Le Noci al rientro dalla kermesse sanremese.