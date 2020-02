Si “impossessarono” di una campana in una chiesa a Monte Sant’Angelo, inammissibili ricorsi

, 11.02.2020. “Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pena, infatti, è stata determinata al di sotto del medio edittale“. Con recente ordinanza, la Corte didi Roma ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da I.F., nato a Trinitapoli, il 21/12/1971, M.G., nato a Trinitapoli il 28/02/1976, contro una sentenza del novembre 2018 della Corte didi Bari, che gli ha “riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 99, 624 e 625 n. 2) cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di una campana della chiesa dell’Incoronata di Monte Sant’Angelo, rompendo l’asse in legno, su cui era posta, per mezzo di un’accetta“.

“I due hanno formulato due motivi di ricorso fra loro sovrapponibili. Con il primo lamentano il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza della manifesta illogicità, per avere la Corte affermato la colpevolezza degli imputati facendo ricorso ad elementi non univoci, privi di riscontro. Con il secondo motivo fanno valere la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, da considerarsi eccessivo”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.