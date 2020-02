Tragico incidente ad Apricena: 2 feriti gravi in prognosi riservata

E’ accaduto questo pomeriggio in pieno centro ad Apricena. Il bilancio è diSi è verificato untra due auto lungo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’auto (che proveniva da San Severo) avrebbe perso il controllo del mezzo, scontrandosi con un altro mezzo che, in seguito all’urto si è ribatato su sé stessa.

Nell’impatto sono state danneggiate anche altre auto in sosta. Gravissime le conseguenze per gli occupanti della seconda auto, un uomo di circa 60 anni e l’anziana madre: i due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati tramite elisoccorso in ospedale, in prognosi riservata.

