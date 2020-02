Vecchi chioschi da censire e nuovi da crearne, la delibera della giunta

Regolamentare, censire, dare una linea ai materiali e ai colori. La delibera della giunta comunale di Foggia del 7 febbraio ha attivato la procedura per il piano dei chioschi, sia per quelli comunali (situati in villa o a borgo Incoronata) sia per quelli privati. “Porre in essere le procedure amministrative per un censimento generale dei chioschi esistenti – si legge nella delibera- sul territorio comunale nonché uno studio per l’individuazione di aree cittadine dove poter allocare ulteriori strutture con la specifica delle caratteristiche dei materiali al fine di tutelare il decoro cittadino da rendersi nella forma di piano”.

Si precisa che “nell’ambito dello studio bisognerà andare a definire le caratteristiche minime delle strutture, le tipologie di attività economiche che siano presidio di legalità del sito e siano evitati disturbi alla quiete pubblica o luoghi di movida notturna preservando in questo modo il principio costituzionale della salute pubblica sancito dall’art. 32 della Carta Costituzionale”.

A sollecitare i nuovi chioschi anche le istanze di alcuni cittadini: “La valorizzazione di luoghi, caratteristici del territorio comunale, rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione, la cittadinanza ed i privati hanno evidenziato l’interesse di una nuova rivalutazione delle aree comunali anche attraverso elementi catalizzanti la socializzazione e l’aggregazione, tra i quali la realizzazione di chioschi, agevolano lo svago e la sosta dei cittadini creando momenti di socializzazione e controllo indiretto del territorio anche nella formula del controllo di vicinato in virtù del patto sulla sicurezza siglato con la Prefettura”.

L’assessore alle attività economiche Claudio Amorese spiega. “Non è stato mai posto in essere da un’amministrazione comunale un piano del genere, nel 2016 noi abbiamo redatto il piano del commercio e ora andiamo a regolamentare ulteriormente il settore. Anche chi oggi si lamenta di mancati controlli nell’ambito del commercio non ha mai affrontato queste tematiche”. Le concessioni per la titolarità sono altra questione da monitorare: “Si rinnovano ogni 9 anni, qualcuno l’ha ottenuta negli anni ’80 o nel 2000, dobbiamo verificare. Tenendo anche presente che l’Adriatica servizi, che prima si occupava della riscossione, non c’è più, una società ci sta dando supporto ma non riscuote in autonomia. Aspettiamo che si decida per una internalizzazione del servizio o per una parziale esternalizzazione, vedremo. In questa vacatio effettuiamo un censimento di controllo sia per le concessioni, sia per il pagamento delle tasse al Comune”.